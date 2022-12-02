「2022新北耶誕市集」今(2)日起連續三天於板橋市民廣場登場。今年耶誕市集有特色伴手禮、生活文創、在地美食和手作DIY等多樣化店家共同響應，除了新北特色商品及在地美食進駐外，現場更有美、日、韓、埃及和東協國家緬、越、泰等，帶來各式各樣不同國家的耶誕氛圍商品，讓你逛一次新北耶誕市集就像出國環遊世界。活動期間累積消費滿千，還有機會拿到限量200元現金抵用券，歡迎大家在這個周末一起來市民廣場消費拿好康。

新北市副市長陳純敬表示，新北市抓準耶誕商機，不只要帶新北業者一起展售拚經濟，也要讓市民朋友認識更多新北的特色商品。(圖／新北市政府提供)

新北市副市長陳純敬表示，今年耶誕市集剛好適逢指揮中心適度放寬戴口罩等防疫措施，是真正疫後的第一場展售活動。今年的市集不只有剛出爐的「新北嚴選」業者參加，還有商圈知名美食伴手禮和觀光工廠的優質商品，總計80家業者參與。過往耶誕市集單日可創造近300萬元營業額，今年市府也抓準耶誕商機，不只要帶新北業者一起展售拚經濟，也要讓市民朋友認識更多新北的特色商品，讓更多國際朋友看見新北的耶誕魅力。

現場累積消費滿1000元就有機會兌換限量500份的200元現金抵用券，每天現場還有「一元競標」、「商品展售」以及音樂表演等活動。(圖／新北市政府提供)

經發局表示，2022耶誕市集現場累積消費滿1,000元就有機會兌換限量500份的200元現金抵用券，每天現場還有「一元競標」、「商品展售」以及音樂表演等活動，12/3(六)下午三點還有MOMO親子台的哥哥姐姐帶動跳，親子家庭的家長們，趕緊帶著孩子們來板橋市民廣場，除了與小朋友的偶像見面外，現場還有很多親子互動的攤位讓孩子們可以遊玩其中。另外，只要在3天活動中消費滿300元的發票還可以上網登錄參加第二波的新北購有禮的抽獎。更多活動資訊詳洽經發局官網或「來趣新北金發局」臉書查詢。（新北市政府經發局廣告）