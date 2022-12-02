吳怡農今天下午受訪。（楊亞璇攝）

台北市第三選區立委補選開打！國民黨北市議員王鴻薇剛高票連任，卻在此時出戰立委補選，遭譏「落跑議員」，民進黨參選人吳怡農今天下午受訪表示，這對王鴻薇來說是非常不公平的說法，她要選上立法委員才會有這個問題，也希望自己的支持者不要朝這個方向評斷她身為候選人的資格。

民進黨台北市議員「王世堅」提供服務處，讓吳怡農作為競選總部。吳怡農今天下午前往勘查及致意，由王世堅辦公室主任沈志霖接待。談到對手確認是王鴻薇，他表示，王鴻薇是非常資深的台北市議員，也有相當豐富的選舉經驗，他非常期待接下來的補選可以是一場正面、乾淨的選舉。

吳怡農話鋒一轉說，最近聽到王鴻薇出來要代表國民黨參選的時候，看到許多人第一時間批評她是落跑議員，「我覺得這對王鴻薇議員來說，是非常不公平的說法，首先，她要選上立法委員才會有這個問題」，他當然會盡一切的努力不讓這個結果發生。

至於王鴻薇哽咽向選民道歉，吳怡農表示，「我沒有看到耶」，就像他剛剛說的，最近對於王鴻薇的批評，說她是落跑議員，他認為是非常不公平的，也希望自己的支持者不要朝這個方向評斷她身為候選人的資格，要選上立委才會有這個問題，接下來5個禮拜，就會盡自己的全力，確保這個結果不發生。