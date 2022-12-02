不少單身男女會拜月老求姻緣，一位女網友分享，她單戀一個男生許久，最近找了時間去拜月老，隔天將拜拜用的糖果分給朋友們吃，怎料心儀的對象看到後，竟嫌說噁心，還說萬一吃了愛上她怎麼辦？讓原PO超受傷，也在瞬間就不喜歡這個男生了，引起網友討論，不少人驚呼月老超靈驗。

一名女網友近日在Dcard上分享，周末去拜了月老，隔天將拜拜用的供品分給朋友們吃，朋友們看到免費的糖果都是直接吃了，但是心儀的對象卻問說「怎麼會有這個糖果？」而她也沒有打算隱瞞，就直接回答說「拜月老換來的糖果」。

女網友表示，她喜歡的那個男生聽到了以後，竟然直接說絕對不吃這些糖果，因為感覺原PO可能會在裡面下符，萬一他吃了這些糖果以後，然後真的愛上原PO怎麼辦？說完以後和別的朋友討論時，還毫不避諱的嫌棄她很噁心。

女網友指出，聽到心儀對象這樣說自己真的很難過，她也鼓起勇氣告訴對方「這樣的反應很過分」，結果對方絲毫沒有悔過之心，還大言不慚的說「就只是聊天、講幹話而已，沒那麼嚴重吧？」那一瞬間她感覺自己所有的喜歡都變成厭惡，也覺得過去的自己根本瞎了眼，怎麼會愚蠢的喜歡這樣的人。

貼文引起網友討論，不少人驚呼月老超靈驗，拜完以後直接幫妳斬斷孽緣。「那月老蠻準的，拜完馬上幫妳斬斷孽緣」、「笑死連月老都看不下去，這個男生有夠失敗」、「就當是月老默默推開他一把好了，也恭喜你下船，暈得有夠不值」。