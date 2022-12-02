環保議題正夯!台灣大(3045)宣布與倫敦科技品牌Nothing宣布合作，獨家於台灣大開賣Nothing首款智慧型手機Nothing Phone，其主打機身塑膠零件超過5成為再回收資源，為目前市場最高比例，不約而同，遠傳(4904)也計畫在下周宣布，與荷蘭永續手機品牌Fairphone合作，同樣推出在台首款環保智慧型手機，兩家電信業者均瞄準「綠」概念正在席捲手機產業。

台灣大與Nothing合作，開賣主打時尚、創新又低碳的Nothing Phone，其碳足跡只有58.5kg CO2e，並獲德國第三方專業檢測機構Dekra認證；邊框、音量鍵、sim卡槽百分百採用再生鋁；外包裝包材用紙再生纖維比例也達40%。Nothing Phone首創擁有獨特燈效的Glyph Interface，能為鏡頭拍照補光，有來電時不用開啟螢幕即可識別來電者身份，減少螢幕使用時間。用戶還可為每位聯絡人設置專屬鈴聲，搭配Glyph圖案，不再錯過任何重要來電。本次台灣大也針對Nothing Phone設計出指定0元資費專案。

荷蘭標榜公平、環保、永續的手機品牌Fairphone首度進軍台灣市場，將攜手遠傳獨家上市最新「Fairphone4」手機，強調全機可自行更換零件，減少碳排放與電子零件廢棄物的產生，達到產品週期5年的持久設計和回收再生的循環經濟；Fairphone製造過程中使用公平貿易材料及再生材料，提供製造工廠良好的工作條件，是第一家將公平貿易黃金納入其供應鏈的智慧型手機品牌。Fairphone近年得獎不斷，榮獲綠色和平環保第一名、完美可修復性的智慧型手機世界上評分唯一滿分等殊榮。