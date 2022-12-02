德國豪華汽車製造公司BMW周四表示，已經對Jetti Resources進行了投資。該公司擁有技術，可以從低度的資源中提取更多的銅礦，並且以低碳方式生產金屬。

BMW正在設法達成協議，以確保銅和其它關鍵原物料的穩定供應。隨著電動車產量激增的計畫越來越多，這些原材料在未來幾年可能會出現供應短缺。

BMW並沒有揭露出旗下的BMW iVentures對Jetti的投資規模有多大。

根據標普全球的資料顯示，電動車所需的銅材料比內燃機汽車所需高出約2.5倍。該機構還預測，到2035年電力產業使用的銅的需求將增加一倍，來到5000萬噸，所以屆時供應會出現短缺。

來自於美國的Jetti說，由於該生產技術的工藝涉及到瀝濾(leaching)而不是冶煉(smelting)，因此所需的電量較少，並且可將二氧化碳排放量減少約40%。

BMW一名高級主管Wolfgang Obermaier表示：「即便銅等資源的需求在不斷地增長，此一新的製造流程仍有可能改善我們供應鏈的環境足跡和完整性」。

Jetti還擁有礦商Freeport-McMoRan、必和必拓集團(BHP)，以及資產管理公司貝萊德(BlackRock)的投資。