「2022新北耶誕市集」今起連續3日在板橋市民廣場登場，今年耶誕市集有特色伴手禮、生活文創、在地美食和手作DIY等多樣化店家共同響應，活動期間消費累積滿千，有機會獲得200元現金抵用券。（蔡雯如攝）

「2022新北耶誕市集」今起連續3日在板橋市民廣場登場，今年耶誕市集有特色伴手禮、生活文創、在地美食和手作DIY等多樣化店家共同響應，活動期間消費累積滿千，有機會獲得200元現金抵用券。（蔡雯如攝）

「2022新北耶誕市集」今起連續3日在板橋市民廣場登場，今年耶誕市集有特色伴手禮、生活文創、在地美食和手作DIY等多樣化店家共同響應，除了新北特色商品及在地美食進駐外，現場還有美、日、韓、埃及和東協國家緬、越、泰等各國耶誕氛圍商品，活動期間消費累積滿千，有機會獲得200元現金抵用券，預計單日可創近300萬營業額。

經發局指出，2022耶誕市集今年集結80家業者參與，不僅有「新北嚴選」獲獎店家，還有商圈知名美食伴手禮和觀光工廠的優質商品，過往耶誕市集營業額成果都不錯，今年市府抓準商機，希望帶新北業者一起展售拚經濟，讓市民朋友認識更多新北特色商品。

新北市副市長陳純敬今主持耶誕市集記者會時表示，耶誕市集每周都有活動，疫情指揮中心近期剛好適度放寬戴口罩等防疫措施，趕上疫後第一場展售活動，市府相當用心，希望拉抬轄內業者的銷售業績，也希望國際朋友看到新北的耶誕魅力。

經發局長何怡明說，耶誕市集現場消費累積滿1000元，有機會兌換限量500份的200元現金抵用券，現場還有一元競標、商品展售和音樂表演等活動，明（3日）下午3時還有MOMO親子台哥哥姊姊帶動跳，除了可以與他們第一線互動外，現場還有許多親子互動攤位，另外這3天活動消費滿300元的發票可以上網登錄參與第二波「新北購有禮」抽獎，詳情可洽經發局官網或「來趣新北金發局」臉書(https://www.facebook.com/economic.gov/)。