每到歲末天寒之際，弘道老人福利基金會皆會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，藉由除舊布新大掃除、陪購物辦年貨、送年菜圍爐餐以及常年關懷等服務，伴弱勢長輩溫暖過冬，弘道新北服務處有鑑於居家服務的失能長輩外出不易，連續5年攜手新潤興業舉辦寒冬助老圍爐餐，迎接暖冬佳節。

弘道老人福利基金會也分享今年68歲的秀玉阿姨的經歷，她7年前因跌倒意外，自此臥床躺在小沙發上度過3年時間，因受傷導致下肢無力並時常水腫，體重過重也引發疼痛，而弘道照顧秘書王金鳳服務阿姨將近5年時間，提供備餐、洗澡、打掃、關節活動等服務。

除積極照顧外也陪伴阿姨就醫解決水腫、過重等問題，弘道也申請電動床取代過軟的沙發，讓秀玉阿姨身體有支撐力且大幅提升睡眠品質，同時也協助飲食和體重紀錄來降體重，此外也媒合復健老師積極復健。

在王金鳳的鼓勵下，秀玉阿姨積極復健、調整飲食，經過2年多終於能下床走路，且經過久違復健訓練，讓她暌違5年後第一次走下樓梯到一樓，讓秀玉阿姨直呼「好久沒有親眼看到外面的世界了，好像到了很大的機場要出國一樣」。

新潤興業副總蔣秀婷表示，團聚能忘卻寒冬帶來的孤寂感，所以今天已經是第5年帶領同仁們共度弘道一年一度的圍爐餐，新潤興業企業志工陪伴阿公、阿嬤參與小遊戲同時享用佳餚，看到短暫的相處能帶來深刻的回憶和溫度，讓同仁也覺得很有意義。

弘道老人福利基金會新北服務處陳奐宇處長表示，第14屆「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，非常謝謝新潤興業連續5年來的公益響應，透過陪伴降低年節憂鬱、看見長輩久違的笑容其實只要多一分關心，就能夠少一分遺憾。