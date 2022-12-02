由平潭綜合實驗區管委會及旺旺中時文化指導，台灣青年創客協會主辦，工商時報、詠凌法律事務所協辦的2022亞洲創新創業發展大賽暨第五屆嵐台青年創新創業大賽決審會議於11月23日圓滿達成。決審會議邀請到兩岸多位在不同業界具有相當地位的翹楚來擔任評委，台灣地區評委分別為頂立開發實業董事長沈呂百、富得堡投資負責人林峻樟、CFA美國特許金融分析師應德輝、詠淩法律事務所所長林育竹、台灣多元藝術空間青年發展聯合會理事長馮怡超。而大陸地區評委以線上會議形式參與，分別為平潭綜合實驗區的副董事長黎明杰、麒麟股權投資管理公司許德宏總經理、福建興潭私募股權投資管理有限公司總經理魏弘、視記雲創投教育部國家級大賽評委秦鵬、大灣資本饒卿、國研智庫創新科學源投資公司陪超副總經理、青瓦資本劉劍鋒、北大博士生青年創業家羅敏純。

左起創星物聯科技總經理林俊彥、詠凌法律事務所所長林育竹、富得堡投資負責人林峻樟、旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛、頂立開發實業董事長沈呂百、CFA美國特許金融分析師應德輝、台灣多元藝術空間青年發展聯合會理事長馮怡超，與線上評委共同合影。（圖／黎泰山攝）

旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛表示：許多評審在初評後，就相當看好某一些優質的項目，也樂見其萌芽發展茁壯，進而成為投資者的角色。如此，正完美呈現了創新創業大賽平台搭建的本質，是為了讓更多傑出的項目得以嶄露頭角，夢想能有成真的機會。特別是在這個疫情嚴峻、大環境艱辛的時代下，創業雖然顯得更為不易，但只要換個角度審視、調整商業模式也能發現新商機。許多評審也表示：創業的本質是為解決痛點，賽道的選擇及掌握是考驗著創業者在面臨問題時，如何因應與化解。而又項目該如何表達時代精神、順勢而為及對於用戶的價值更是對於新時代創業者的要求。

進入決賽的28個項目，每個都非常具有未來發展看點，如:跨足生物醫療以及AI智能運算、瞄準未來趨勢拓展虛擬偶像市場等等，多項跨領域與兼具時代特色的新創項目都在這次決賽中參與角逐。要從中選出排名及獲獎團隊的過程著實令人感到刺激，從會場中評審踴躍的提問，就發現到他們對於參賽團隊新穎的內容產生濃濃的興趣。最終，在激烈的兢爭、討論中，大會於生物醫療科技、IT產業、新商業模式、新興產業四大類組中選出各組前三名，並將予以獎金鼓勵。

亞洲創新創業發展大賽暨第五屆嵐臺青年創新創業大賽，是為鼓勵更多青年跨出舒適圈，勇敢向前，並創造一個健康、開放、接納的環境，帶動兩岸青年創新發展，並期望匯聚眾多有願景的青年，建立產業人才資料庫，以實際政策提供豐沛資源促成新創技術落地，扶植各項領域專業團隊，放眼全球，邁向共榮光景，未來可期。