弘道在2010年開始推「長者生命回顧方案」，利用引導式敘說，搭配繪畫、藝術創作方式，讓長輩重新整理與說出過去的生命關鍵經驗。（弘道老人福利基金會提供／林良齊台北傳真）

弘道在2010年開始推「長者生命回顧方案」，利用引導式敘說，搭配繪畫、藝術創作方式，讓長輩重新整理與說出過去的生命關鍵經驗，甚至勇敢說出自己的遺憾和想去完成的夢想，至2021年為止，已在全台服務據點辦理50場次的初進階課程、陪伴至少536位長者提升自我價值、完成屬於自己的生命故事書。

長者生命回顧分為「初階班」及「進階班」，初階班主要是引導長輩重新整理與敘說過去的生命經驗，勇敢表達自己的過去遺憾與未竟夢想，讓長輩能放下過去；進階班過去以「圓夢」為主軸，但因著長輩們的狀態，在課程設計上開始跳脫原本設定的框架，可以是探討人生的生死議題或是透過設定圓夢目標，讓長輩們在課程當中可以思考人生下一步的安排，或朝向夢想更邁向一步。

如在屏東內埔隘寮社區89歲的小楊阿公，是班級中唯一的男性長輩，雖然他的身體行動有些不方便，但在生命回顧的課程中積極參與，阿公是一位非常傳統的男性長輩，從來不把愛掛在嘴邊，透過課程的安排鼓勵跟周邊的親友即時道愛，於是打電話跟家中兒子告白，兒子分享這舉動讓他們又驚又喜，表示爸爸一直是一個威嚴的大男人從來沒有低過頭，這對爸爸而言感覺很不容易。

在夢想球的課程中，老師邀請每位長輩寫下一個心願或目標，阿公想到了要關注健康，因此給自己的目標是希望自己「減菸」成功。兒子分享過往小楊阿公生病過，連醫生怎麼勸說都沒有用，這是第一次父親自己有這樣的想法，沒想到透過課程而改變了，很希望爸爸能成功，也很開心透過參與生命回顧課程，看到了爸爸的另一面，以及下一步的目標。

弘道基金會執行長李若綺表示，人在漸漸變老的過程中，從身體老化、親友漸離、家庭與社會角色轉變等等，易造成無力感或無法找到自己的定位等，這些都是造成老年人心理的不健康的主因，讓長者有機會用不同角度認識自己，並透過課程的安排，勇敢分享人生高低點，並讓長者在規劃人生下一步且付諸執行的同時，也找回自己的生命價值，提升長輩的自尊感，並促進心理健康。