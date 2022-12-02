很多人為了外觀及方便因素，會配戴隱形眼鏡，但要注意時間不宜過長，且確實保持乾淨，否則後果相當嚴重。中國山東濟南有一名23歲男子，在新婚之夜忘記摘下隱形眼鏡，加上未注意手部衛生，沒想到隔天一眼的眼球變成瓷白色且看不到，緊急送醫搶救才保住眼球。

根據《山海視頻》報導，山東中醫藥大學附屬眼科醫院近日治療一名23歲的男子，該男子結婚當天太忙，忙到晚上忘記摘下隱形眼鏡就睡覺，結果第二天醒來發現有一隻眼睛看不到，近乎失明的狀態，整個黑眼球已經被細菌感染，變成瓷白色。

醫師詢問才知，男子忙婚禮，且當天未注意手部衛生，新婚之夜也忘了摘下隱形眼鏡，造成角膜嚴重感染，所幸透過角膜移植手術，保住了眼球。

醫師表示，非必要最好不要戴隱形眼鏡，在帶妝情況下也不要戴，且每天不要超過8小時，晚上在摘掉隱形眼鏡後，一定要充分卸掉眼妝，避免細菌等微生物對眼睛的侵害。

台灣衛福部也曾宣導，隱形眼鏡配戴時間不要超過8小時，曾有民眾戴著隱形眼鏡睡覺，導致細菌感染、啃食角膜，造成角膜潰瘍，角膜中心有明顯白斑，確診為細菌型角膜潰瘍，若未獲得治療，可能永久性損害視力，甚至導致失明。