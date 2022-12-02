2020年說是科技類股的股災之年，可真是一點都不為過。以全球IPO（股票初次公開發行）規模至少有五億美元的十一家公司來說，股價當然也難獨善其身，其中吊車尾的莫屬印尼最大的網路公司GoTo。
這家新創公司的業務從食物配送到金融科技都有，但GoTo已經連續十個交易日都收黑，本周更慘天天收在跌停板，目前股價只剩當初風光掛牌時的三成五左右。
至於為何市場要大舉拋售GoTo，原因之一是趁著大股東阿里巴巴以及軟體銀行，在二日結束閉鎖期之前先跑再說。因為過去一年半上市的幾家科技業者，如印度Zomato以及香港商湯科技等，都在IPO之後閉鎖期一結束，股價就直線向下。
不過，GoTo並不孤單，因為全球同業也是半斤八兩。大馬發跡但總部搬到新加坡的Grab，股票目前已大跌65%。印尼電商Bukalapak自2021年八月在雅加達IPO之後至今，也重挫67%。
市值在六月攀頂的GoTo，迄今約少掉220億美元市值。同時，GoTo在IPO當時，曾募資11億美元傲視群雄，股價在四月剛掛牌的當天，一口氣甚至狂飆13%。IPO到現在才短短不到八個月，GoTo現在竟落到這步田地，著實讓人不勝唏噓。
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