新冠疫情期間，不少社區藥師化身「送藥幫手」，協助將抗病毒藥物送到確診者家中，今年58歲的李先生就是其中之一。某次偏鄉送藥過程中，他一不小心踩空、撞傷膝蓋，讓原本就有些退化的膝關節病況加劇，於是今年8月接受自體軟骨細胞層片治療，術後3個月順利找回行動力，再度展開送藥到府的重任。

「關節炎治療最困難在於軟骨再生！」義大醫院院長杜元坤說，軟骨具有黏性和彈性，可以保護骨頭間的撞擊和傷害，就像汽車的避震器一樣；由於軟骨沒有血管，一旦受傷很難回復，尤其「透明軟骨」不容易再生，許多患者最終面臨人工關節置換。

國人膝關節退化盛行率約15％，估計全台有350萬人飽受關節疼痛之苦，傳統治療以復健、口服藥、關節內注射等方式緩解症狀，或是以手術方式置換人工膝關節；而自體軟骨細胞移植則是近年來的治療新選擇，做法是先取出自身膝蓋軟骨細胞，在體外培養成細胞層片，再手術移植回軟骨缺損部位。

國內《特管辦法》上路迄今，義大醫院已完成60例自體軟骨細胞層片移植治療，年齡介於25到70歲之間，其中14人已完成2年追蹤、6人已完成雙膝移植。不過杜元坤提醒，並非所有患者都是和細胞層片移植，患者須先經X光診斷確定為中度以下（未達第四級）退化關節炎，且軟骨缺損部位面積大小適當。

為加速再生醫療產業發展，衛福部研擬「再生醫療三法」，目前已送入行政院審議。杜元坤指出，目前特管辦法裡都是自體細胞移植，不會有排斥問題，但我們無法預期病人受傷的時間，而自體細胞治療必須等待體外培養的時間；未來發展方向是異體細胞移植，例如以IPS細胞（誘導性全能幹細胞）與外泌體注入關節腔，但不能隨便做、務必由藥廠管控品質，期盼未來可以生物製劑方式，讓病友更安全有效地治療。