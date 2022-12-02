身陷淘汰邊緣的德國迎戰哥斯大黎加，最終雖以4比2成功拿下本屆世界盃首勝，但命運並不是由他們來決定，由於日本成功擊退西班牙，德國自己的淨勝球又落居下風，因此只能抱憾連續2屆淘汰出局。賽後上演梅開二度的哈維茲（Kai Havertz）獲得單場最佳球員，但他一臉不開心的模樣引起了網友熱議。

哈維茲在比賽第66分鐘接替穆勒（Thomas Müller）上場，不到10分鐘就幫助德國追平比分，第85分鐘再接獲葛納布瑞（Serge Gnabry）助攻完成梅開二度，率領德國以4比2戰勝哥斯大黎加。

不過得知日西之戰的結果後，哈維茲賽後接受採訪坦言沒想到西班牙會輸球，但仍認為德國沒有晉級還是要檢討自己，首戰對決日本輸球成為關鍵，「我們被日本在15分鐘內打進2球，依照德國的實力來看，絕對不應該發生輸給日本的情況。」

Not sure if this one will be going in Kai Havert's trophy cabinet 😕😅 pic.twitter.com/pFkNeOGghw — LiveScore (@livescore) December 1, 2022

以替補之姿收穫2顆進球，哈維茲獲得了「單場最佳球員」的安慰獎，只不過球隊還沒走出淘汰的悲情氛圍，哈維茲上台領獎時擺出極度厭世的臉，笑翻許多網友，「這是史上最悲情的MVP」、「不確定這是否會出現在他的獎盃櫃中」、「應該留在球場的垃圾桶了」。