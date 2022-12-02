2022年倒數計時，許多節日緊接而來，尤其是跨年後便是元宵和情人節，不少人都相當好奇來年的愛情走勢。對此，清水孟國際塔羅小孟老師指出，2023年要留意到大吉星木星將逆行於9／4～12／31，而小吉星金星也將逆行於7／23～9／4，因此下半年的感情運勢需要極為留意；此外，他也點名牡羊和天秤要小心被劈腿。

▍牡羊座

上半年受到木星的加持，整體運勢良好，感情方面也是如此，單身者在這段期間的桃花運較旺，若想找伴侶的，可多安排相關的事宜，容易在此期間有好的結果；有對象者則可以安排戀愛行程或出遊，有助於感情升溫。

在下半年7／23～9／4將近一個多月的日子，金星剛好逆行於牡羊的戀愛宮，感情方面進展較為不順，要當心被劈腿，或因為自己的表現遭到對方批評，甚至是引起感情上不必要的誤會。而在8月中旬到10月中旬，則容易因為懷孕而結婚，如果剛好有意結婚，可以多加把握。

▍金牛座

單身者1月份時容易遇到追求者，不妨試著認識。4～5月則會因為行為舉止和打扮吸引到別人注意，尤其是已經有對象者，有機會在這段期間懷孕。5月中下旬到12月，木星正式進入金牛座，普遍帶來各種好運，感情運勢也會跟著提升。

但在9／4～12／31，因為木星逆行於金牛座，不管有無對象都容易太過樂觀而顯得隨意，要小心因此發生不愉快。同時感情上也容易因為過去的回憶，影響到現在的行為表現，單身者可能會有回頭找舊情人的跡象，而有伴侶者容易因為過往的不愉快再次起爭執，需多加留意。

▍雙子座

單身者1月份時容易因為頻繁的社交活動，陷入激情熱戀的情況，但這段戀情來得快去得也快，要小心可能因為價值觀不同而產生矛盾。2～3月份，有伴侶者需留意想冒險的想法，若不注意可能擦槍走火，引發感情三角關係。4～6月份會有不錯的自我形象產生，同時也容易收到很多邀約，單身者可以好好把握，有機會遇到不錯的對象。

下半年，感情上的好運容易發生在外國事物方面，因此有伴侶者不妨可以考慮和另一半出國遊玩，度過幸福愉快的假期；單身者，可以多接觸外國朋友，有機會發生異國戀情。

▍巨蟹座

巨蟹本身散發著性感魅力，可以好好打扮來吸引另一半，1月份容易有激情的事情發生。2～3月份，單身者可以多參加社團聯誼活動，高機率能夠遇到心上人。4～8月份會有特殊的感情觀產生，特別是有伴侶的則要小心，否則穩定的感情容易出現裂痕。

9～12月份，巨蟹在情緒上會比較敏感，能快速了解到他人的需求，不管是自己或對他人，都會更加溫柔對待。單身者善解人意的個性不僅容易引人注意，桃花運也會增加不少，如果正在曖昧期的，有機會在這時期成為男女朋友。至於有對象者，感情會趨於穩定且自在，特別當另一半需要巨蟹座的時候，巨蟹更會義不容辭的付出，雙方感情更加甜蜜。

▍獅子座

獅子在上半年比較偏好與眾不同的愛情，懂得藉由表現自己來增加桃花緣，同時也是外國緣最重的時刻，加上容易接觸到國外人士，事業桃花也因國外而起。有伴侶者可以購買國外的禮物送給另一半，增加愛情溫度；單身者可以參加國外相關事務，像是旅遊或是參展之類的，有機會因此產生愛情桃花。

6～10月份，獅子崇尚浪漫，有伴侶者不論是曖昧、戀愛中、結婚後，都會格外用心經營，常常有熱戀的感覺；單身者可以考慮好好打扮自己，這時再加上浪漫的行為，有機會得到異性欣賞。

▍處女座

處女座上半年散發著性感的氣息，單身者容易吸引到異性，如果想脫單的可以把握這段期間的魅力展現，好好打扮自己，成為朋友眼中最先脫單的族群；戀愛中的，不妨趁這段期間多進行約會、旅遊，有機會步入禮堂。

下半年，除了性感與魅力的吸引力，更添加了藝術感，同時有機會因為自身的學識及語言能力，而得到異性的欣賞，尤其單身者可以多往外地走動，多展現自己的才華，下半年一樣有機會跟曖昧者成為戀人；戀愛中的，不妨跟另一半來一場知性之旅，接觸文化氣息，能讓感情更親近也更為穩定。

▍天秤座

天秤的社交能力很好，上半年更有機會展現出天生的交際手腕，憑藉樂觀開朗的態度得人心，不止有貴人出現，單身者還可能發展一段戀情，而有伴侶的，更能得到另一半的支持及資源。但要小心如果愛情表現得猶豫不決，一旦愛情的火苗熄滅就很難再點燃，同時也要小心戀愛對象是否真心，才能避免遭到辜負。

下半年愛情運勢漸弱，需小心留意戀愛時人財兩失，有被劈腿的機會，另外伴侶有些隱藏的事件開始被發現，畢竟紙終究包不住火，而這多半是這段期間太過樂觀所引起，同時也要減少對物質的慾望及依賴，才能減少遭到對象嫌棄的可能。

▍天蠍座

天蠍上半年的桃花多半跟職場有關，單身者可留意工作上的相關人士，也許是上司與職員的關係，比較不屬於平行的同事關係。有伴侶者則可能心思都在工作上，對於感情的事情比較忽略，因此要留意另一半的心情，別因為工作而引起感情糾紛。

到了下半年，單身者除了可能找到對象之外，更有機會在婚姻上有成功的機會，此時因為伴侶而名利雙收也不無可能，不過已結婚的人士，因為工作與人的合作關係，可能有過度信任或過度仁慈的情況，而出現婚姻關係之外的伴侶，切記要小心。

▍射手座

射手座在1～3月不妨多做打扮，有機會吸引到更多異性的欣賞，有意脫單者可把握機會挑選適宜的對象；戀愛中的，會表現得更加熱情且浪漫，此時愛情能量也很強勢，可以跟另一半多接觸藝術活動或旅行，增加彼此精神上的連結。5～6月左右會有想婚的念頭，可能會因為想結婚而結婚，若是感情基礎不夠穩定，很容易遇到玩樂型的伴侶；已婚者要小心發生婚外情的可能性，凡事要三思。

下半年開始，感情的能量會著重在服務另一半，單身者雖然多了體貼與溫柔，但可能少了情感上的交流，而流於形式上的關愛，曖昧容易不了了之；戀愛中或有伴侶的則要小心別給另一半太多精神上的壓力，切忌因為關心而想要控制對方。

▍摩羯座

摩羯座1～3月的感情運勢稍嫌平淡，大致沒有特別進展，尤其是單身者，要求比較嚴格，所以不容易看到出色的對象；而戀愛或有伴侶者，則跟伴侶在身體上的互動會有較多的需求，但在情感上則較為四平八穩。5～9月木星進入戀愛宮，桃花開始有了起色，單身者有機會因為朋友介紹，或是外出旅遊而認識到不錯的對象；有伴侶者，不妨在此期間，與另一半多一點互動，感情可再次升溫，也容易因為愛而結婚。

9／4～12／31木星逆行於戀愛宮，這段期間的感情運勢會有停滯的情況，但好在不至於惡化，大部份沒有什麼進展，因此若想告白或求婚者，可盡量避開這段日子。

▍水瓶座

水瓶座3月開始脫離土星的壓力，自我表現不再那麼壓抑、嚴肅，開始能夠展現自己的獨特魅力。4～5月會想要尋求精神上的寄託，單身者急於脫單，加上金星影響，有機會發展戀愛機會；戀愛中或有伴侶的不妨來個知性之旅，能讓雙方的情感有更深的交流。

下半年，創造力更加豐富，單身者可以多花些心思為自己的桃花創造新意，同時也有機會在家人的介紹之下有新的桃花，或是因為家族企業認識不錯的對象。戀愛中的，則有可能因為家人的壓力而步入禮堂，更有機會因為婚姻關係，而有了身份地位。

▍雙魚座

今年受到土星影響，除了感情，其它面向也大多會受到壓抑，發展較為受阻，但心態會比較務實。上半年桃花較為隱晦，不易顯露，不論有無伴侶，這時會重視自己甚於對方，也比較重視物質還有原生家庭，使得感情方面較為不在意，或較少時間陪伴對方，因此要多留意，避免因此與另一半有不愉快的事情；而單身者則較難有好桃花，多半是來來去去的短暫關係。

下半年感情重心偏重於小孩身上，所以有伴侶或已婚者，容易因為小孩的事情而有不同意見；而單身者追求桃花的力道稍嫌不足，大多會比較重視自己的娛樂方面，只有在接近年底的時候，才會比較有感情桃花，不過這時候會有一種犧牲自己來服務對方的心態，可能出現付出卻得不到回報的情況，需謹慎小心。