芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天「極度誠實地」評估歐洲在俄烏開戰後的應對能力，直言不諱「我們還不夠強大」，無法單獨挺身應戰莫斯科。

芬蘭申請成為北大西洋公約組織（NATO）成員國，馬林在訪問澳洲時表示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵鄰國烏克蘭並占領了土地，不但暴露了歐洲在應對俄羅斯時的弱點，也顯示戰略上的失誤。

馬林告訴雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）說：「我必須非常誠實、十分殘忍地告訴大家，歐洲現在還不夠強大。如果沒有美國，我們就會有大麻煩。」

馬林堅稱，必須「不惜一切代價」給予烏克蘭各種援助以贏得戰爭，並稱美國向基輔提供武器、金援和必要的人道援助發揮關鍵性作用，重擊俄羅斯的攻勢。

她說：「當涉及歐洲國防、歐洲國防工業時，我們必須確保我們正在營造這些能力，確保能因應各種不同情勢。」

芬蘭在約105年前從俄國獨立，之後於冬季戰爭迎戰蘇聯軍隊時，儘管火力嚴重不足卻仍展開迎頭痛擊，令入侵的蘇聯折兵損將傷亡慘重。

37歲的馬林譴責歐盟政策太過於強調與蒲亭交好的重要性，並說歐盟應該聽聽蘇聯解體前附屬國家的意見。

法新社報導，諸如愛沙尼亞和波蘭等國家自2004年加入歐盟以來，一直敦促成員國要對蒲亭採取更強硬立場，但法國、德國、義大利和希臘當時持緩和立場，傾向與莫斯科建立更密切的經濟關係。

馬林說：「我們應早點聽波羅的海國家和波蘭這些朋友的意見。」

她表示：「長久以來，歐洲制定對俄羅斯戰略，都是在加強與俄經濟關係，向俄羅斯購買能源…我們以為這能防止戰爭。」

「結果這種做法，已證實是完全錯誤。」

馬林說：「俄國不關心經濟關係，不在乎被制裁，對這些一點都不在意。」