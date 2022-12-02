肯德基「雙12」優惠活動開跑，從12月6日至12月19日起長達14天推出「雙12歲末經濟學，雞省年終狂歡慶」，針對入冬節氣與不同族群需求量身打造多達21種不同品項人氣餐點組合，雞省優惠最低下殺5折起，包含受喜愛的四塊上校雞塊、選用義大利市占第一的LAVAZZA精品咖啡豆的熱義式咖啡等6大熱門飲料點心買一送一，個人餐以及歡聚餐也推出超值優惠，包括獨家選用台酒紅標料理米酒，暖心又暖胃的台酒麻油紙包雞、深受鐵粉喜愛的青花椒咔啦雞腿堡、花生起司雞柳捲、咔啦脆雞等多款超值組合，標榜優惠內容超飽足，價格超划算，除此之外還加碼會員專屬優惠的年末歡聚餐。

肯德基雙12推出多款寵粉優惠，於12月6日起至12月19日連續14天推出6大人氣夯品，包含4塊上校雞塊、香酥脆薯、高人氣草苺起司冰淇淋大福。肯德基並選用來自義大利市佔率第一、最受歡迎的精品咖啡品牌LAVAZZA 咖啡豆製成的熱義式咖啡，推出買一送一優惠，強調不僅能獨享雙倍的歡樂，還能揪好友歡聚共享。

肯德基雙12個人經濟套餐優惠區間99元、122元、133元與155元，價格更多元，貼心推出最適合為秋冬加溫，限定選用台酒紅標料理米酒，獨家封烤技術，暖心又暖胃的台酒麻油紙包雞個人經濟套餐。還有肯德基鐵粉不能錯過的咔啦脆雞、紐澳良烤堡、卡拉雞腿堡，搭配香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、上校雞塊等多樣組合，一個人也能吃的超澎湃！歲末雞省優惠狂歡開跑，連續14天從早到晚快來肯德基狂省一波。

肯德基推出雞省超值雙人經濟套餐，加碼再祭出會員專屬優惠，好友歡聚一起吃個過癮肯德基超狂雙人經濟套餐，再集結多款熱門人氣商品，推出222元、333元雙人歡聚套餐優惠，包括：「40474」2塊卡啦脆雞+卡拉雞腿堡組合、「40477」麻油香與酒香濃郁四溢的台酒麻油紙包雞雙人餐，還有獨特的香麻帶勁，讓狂粉難以抗拒的「40478」青花椒卡啦雞腿堡、卡啦雞腿堡歡聚餐等超值下殺6折起優惠；再加碼推出下殺62折的會員獨享「年末歡聚餐」，包含5塊卡啦脆雞及一整盒的原味蛋撻。