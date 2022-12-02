與尊榮奢華劃上等號的GUCCI，日前大手筆地包下中視攝影棚，以Love Parade系列中所呈現的好萊塢黃金年代打造六大展間的《Gucci Ciné》，為VIP們一次展示如稀皮革包款系列、DIY訂製單品、私人訂製禮服等可展現品牌工藝、歷史的奢華品項，另外也為頂級客層們準備在攝影棚內打造巨星級的個人休息室，以及運用奢華古典傢具打造的密室酒吧等，提供貴賓們巨星般的沈浸式購物體驗;過去僅針對VIP舉辦的活動，今年則罕見地對媒體大眾公開。

Gucci Ciné珍稀皮革包展間。（吳松翰攝）

Gucci Ciné精緻生活珠寶腕錶展間。（Gucci提供）

走進《Gucci Ciné》攝影棚內，首先映入眼簾的是珍稀皮革包款，品牌將經典的Bamboo 1947、 Horsebit 1955、Diana包、賈姬包等換上頂級皮革的外衣，其中最頂級的喜馬拉雅鱷魚皮包價值270萬元，除上述最高規格的包款外，另外以鱷魚皮打造的漸層寶藍色包款以及乾燥玫瑰粉包款，運用品牌獨特的染色技術，同樣也是展現品牌高超工藝的結晶，同樣受到頂級客層喜愛。緊接在後的展間則展示適合日常配戴的品牌經典獅頭系列（Lion Head）與花卉系列（Flora）等，品牌經典的顫動工藝、延續三千多年的金工工藝等，與百萬起跳High Jewelry設計、手法相同，唯一地差別僅在克拉數的不同，腕錶方面此次則展示經典的蜜蜂系列和酒神系列。

Gucci Valigeria 綠幕展間。（GUCCI提供）

Gucci Valigeria 綠幕合成照。（GUCCI提供）

日前品牌邀請雷恩·葛斯林（Ryan Goslin）演繹的「Gucci Valigeria 旅行世界」大片，品牌也盡心地在攝影棚內重現，除特別租借古董車進棚以及擺設品牌復古造型旅行箱包餘氯目前，忠實呈現大片拍攝現場，邀請VIP們化身巨星在綠幕前擺拍，再透過綠幕切換背景帶領觀者回到品牌創辦人Guccio Gucci百年前，透過高級行李箱、皮件創立品牌的時刻，有趣地頂級客層們是這些高級手提硬箱、行李箱，除擔任旅行包運用外，也經常將之作為傢飾品擺設使用，將義式復古風情融入日常當中。

Gucci Ciné私人訂製禮服。（吳松翰攝）

今年五月來台的「GUCCI DIY訂製服務」此次依舊提供男女服飾如飛行夾克、運動套裝、刺繡單寧外套、鞋款等多重選擇，包含材質、種材質、配色、扣飾與刺繡圖案等供顧客選擇，不過此次重頭戲則是「GUCCI私人訂製禮服」，品牌將展間打造成巨星舞台，展間展示的每套禮服皆是從未出現於目錄、紅毯上的單品，各個展示品牌精湛的工藝，當中也不乏有世界僅此一件的單品，不過其中最特殊的則是一套藍綠色訂製禮服，其上身運用蕾絲構成並鑲有寶石，共耗時180小時製成，下身則運用垂直駝鳥羽毛刺繡點綴，共耗時70小時製成，另外整系列與Love Parade系列相互呼應，運用許多鴕鳥毛、亮片、水晶點綴。

Gucci Ciné密室酒吧。（GUCCI提供）

Gucci Ciné密室酒吧。（GUCCI提供）

為讓貴賓們有巨星級的沈浸式體驗，品牌也特別在攝影棚內打造許多獨立更衣間，更衣間內的沙發、小擺設等也有些許的不同，最後還特別打造個隱藏彩蛋「密室酒吧」，溫暖燈光搭配義式奢華古典的家具與壁飾，彷彿置身異國地下酒窖般的舒適放鬆，並以品牌特製調酒與點心，讓貴賓的巨星體驗畫下完美句點。

GUCCI Diana 漸層寶藍鱷魚皮革包，250萬6900元。（吳松翰攝）

GUCCI Timeless 18K金蜜蜂腕表，表面運用黑瑪瑙製成，品牌經典的蜜蜂圖騰則象徵繁盛的意涵。（吳松翰攝）

Flora系列紫色藍寶石鑽石戒指，價格店洽。（吳松翰攝）