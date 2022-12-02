12月1日（週四），包括德國財政部長在內的2位聯合政府的夥伴就德國彈藥採購失敗還有軍隊彈藥嚴重不足的問題對她進行批評，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）所面臨的壓力也大幅地增加。

據美國政治新聞媒體《政客》（Politico）1日報導，與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）同樣來自社會民主黨（SPD）的國防部長蘭布雷希特，儘管有一個全新的1000億歐元（近新台幣3.2兆元）的特別軍備基金，但仍然面臨著國防預計支出緩慢的批德國彈藥嚴重不足 防長挨轟 壓力倍增評，

本週，批判的聲音暴增，因為俄羅斯在烏克蘭的戰爭已經進行了9個月，蕭茲大膽宣佈了德國國防和安全政策的 「Zeitenwende」或轉折點，但蘭布雷希特未能為德國聯邦軍（Bundeswehr）採購足量的彈藥。

鑒於去年12月蘭布雷希特上任以來，就知道有這些彈藥短缺問題，而且隨著德國向烏克蘭捐贈PzH2000自走砲和相應的榴彈而加劇，這位部長明顯的不作為，正在引起人們對她的領導能力的質疑，不僅來自於反對黨，而是來自聯合政府內部，就在德國尋求在歐洲承擔更多軍事領導的關鍵時刻。

媒體報道稱，對於某些武器系統，如果戰爭爆發，德國的彈藥可能只剩下幾小時的戰鬥力。為了在最後一刻解決這1關鍵缺陷，蘭布萊希特11月29日（週二）寫信給德國財政部長林德納（Christian Lindner），敦促他「立即提供大量預算資金」用於購買新彈藥。

Both of Germany's government's coalition partners have attacked Defense minister Christine Lambrecht for her alleged lack of readiness and inaction in securing enough ammunition for the armed forces.https://t.co/ALL2LiW7yF — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 1, 2022

然而，來自自由派的自由民主黨（FDP）的林德納12月1日在一封辛辣的信中拒絕了這一請求，而這封信件是財政國務秘書賽畢許（Steffen Saebisch）代表他發出的信，他建議蘭布雷希特在請求財政協助之前應該先做好自己的功課。

"Ammunition procurement for the Bundeswehr.

Lindner dismisses Lambrecht" https://t.co/Txai8A4Kmz — Hélène Masson (@hmasson_FRS) December 2, 2022

賽畢許用一種相當嘲諷的語氣寫道，他「必須聲明」，在過去幾個月的預算辯論中，蘭布萊希特從未提到需要增加彈藥採購的議題。

更雪上加霜的是，這位國務秘書認為，根據國防工業官員的說法：「彈藥和設備供應遲緩......不是因為缺乏預算資金，而是因為複雜的、部分不透明的、不一致的計劃和官僚主義的訂購程序。」

對蘭佈雷希特的嚴厲批評也來自綠黨：社民黨的另一個聯盟夥伴，該黨的國防發言人納尼（Sara Nanni）和預算發言人謝弗（Sebastian Schäfer）1日也發佈了一份聯合新聞稿，稱人們早就知道，德國「遠遠沒有達到」北約軍事聯盟的彈藥目標。

議員們說：[不清楚為什麼在”俄羅斯2月24日入侵”後，彈藥問題沒有被列入國防部的待辦事項清單，]

蕭茲試圖為蘭布雷希特辯護，他告訴記者，她「非常致力於」消除德國聯邦軍彈藥庫存的缺陷。

Lambrecht entlassen! Genau wie Habeck war sie eine absolute Fehlbesetzung von Tag 1 an. Quotenfrau ohne jede Qualifikation für dieses wichtige Amt.https://t.co/46OgubbbTU — Dr. Dr. Rainer Zitelmann (@RZitelmann) December 1, 2022

「我可以向你們保證。她正在盡一切努力確保這項工作的成功，而且將會成功，」。