新竹縣選委會2日公告地方公職人員當選名單，其中新竹縣湖口鄉縣議員當選人陳德木、鄉民代表當選人巫光生，因涉現金買票案，新竹地檢署啟動盤點機制，向新竹地方法院提起該兩人當選無效之訴。

湖口鄉縣議員當選人陳德木日前以每票新台幣1000元之對價，向選舉權人現金買票案，全案於今年11月23日偵結起訴。另一名為湖口鄉鄉民代表當選人巫光生，於今年8月間，為該鄉鄉長候選人鄭士榤以3萬元的對價，向鄉內公職人員亦為選舉權人現金綁樁買票案，全案於10月19日偵結起訴。

新竹地檢署表示，兩人均因有公職人員選舉罷免法第99條第1項的投票交付賄賂情事，而符合該法第120條提起當選無效之訴的要件，故由新竹地檢署檢察官提起當選無效之訴。

新竹地檢署強調，賄選者不但要面臨國家嚴厲的刑罰制裁，且賄選者不得享有當選的結果，將持續就符合當選無效要件者依限起訴，遞補當選者亦同。另針對即將到來的議會正副議長、鄉鎮市民代表會正副主席選舉，新竹地檢署已要求警、調、廉賡續蒐報情資，也呼籲民眾若見聞賄選情資，可以撥打0800-024099檢舉，最高檢舉獎金500萬元。

九合一選舉當選無效湖口鄉議員代表現金賄選綁樁