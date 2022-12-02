內政部移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理新住民法令宣導及家庭教育課程，邀請花藝達人何信融和新住民一起DIY個人風格的聖誕樹，提前歡度平安幸福的聖誕節。

花藝達人何信融表示，家庭的幸福是需要經營的，生活中可以透過花束適時地向家人表達自己的情感，傳遞愛家與愛「嘉」的心，藉此拉近家人間彼此的距離，也增加這個家的向心力。這次DIY聖誕樹是將扁柏葉材一片一片的插在海綿上，就像在建構一個幸福平安的家，代表著歡迎不同國家的新住民，在嘉義相識相知，一起打拼!

花藝達人何信融(中)示範DIY聖誕樹。(移民署嘉義市服務站提供)

越南新住民芷伶和女兒玉燕一起展示聖誕樹成品。(移民署嘉義市服務站提供)

來自越南的新住民芷伶，平常經營服飾店，趁著假日帶孩子玉燕及海洋一起來參加移民署的活動。她說，以扁柏在海綿上牢牢地建構一棵聖誕樹其實就像在經營一個家，過程中與孩子們分工合作，彼此攜手以松果、聖誕老人玩偶及燈泡裝飾，不僅展現各自個性與用心，也讓這個家充滿愛與圓滿。另越南新二代阿順表示，參加這次DIY課程就像在與自己對話，可以體現當下的心情，同時也創造個人風格的聖誕樹!

越南新二代阿順將松果以熱熔膠固定在聖誕樹底座，營造聖誕節氣氛。(移民署嘉義市服務站提供)

新住民朋友開心的拿著完成的聖誕樹合影。(移民署嘉義市服務站提供)

第九屆新住民及其子女築夢計畫文宣。(移民署嘉義市服務站提供)

嘉義市服務站主任黃艷薰說，增進家庭幸福的秘訣在於適時向家人表達情感和愛意，透過互相地感謝、一起以手作的體驗來建立家庭儀式感，並從中感受到幸福與獲得正能量!移民署未來將持續推動新住民照顧輔導工作，另為擴大「新住民及其子女築夢計畫」的活動效益，報名期間已延長至111年12月19日，請有興趣的新住民朋友踴躍報名參加，相關資訊請參考新住民培力發展資訊網最新消息(網址：https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1)。