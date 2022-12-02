國民黨台北市議員王鴻薇出戰北市第3選區（中山、北松山）立委補選，質疑對手民進黨的吳怡農有黑道勢力在背後，吳怡農今回擊稱「（民進黨北市黨部評委會前召集人趙映光兒子）趙介佑是我開除的，他的父親是我請走離開黨部的」。

王鴻薇今天質疑吳怡農背後有黑道勢力，擔任北市黨部主委時變成傀儡。吳怡農下午受訪表示，「這次是我在選舉」，希望大家全力的來檢視「我的一切、我的努力、我的作為」，談到黑道這件事情，他認為非常不予置評，原因是這樣子，1年多前台北市黨部發生事情的時候，「趙介佑是我開除的，他的父親是我請走離開黨部的」。

吳怡農強調，不只趙介佑本人，他在事後還花了很長的一段時間清點所有黨員，把所有不符合入黨規則的黨員都請離開了市黨部，在這樣的前提之下，還要再扯黑道的話，一切為了選舉、為了政治做這樣的操作，實在是太可惜了，台北市的選民、中山北松山的選民不希望政治競爭淪為一場抹黑比賽。

另外，王鴻薇也提到吳怡農當主委時，出現前所未有的黑道人頭黨員，高達4、5000人。吳怡農指出，他身為黨部主委，就是要落實入黨規則，他花了非常多的時間精力確保每一位入黨的申請書都是真的人，要避免的就是人頭黨員進入台北市黨部，相信大家有目共睹，知道他做的一切努力，還有每一位市黨部同仁所做的努力跟貢獻。

王鴻薇也暗酸吳，強調她自己會提出很具體的政見，不會只是「國際接軌」這樣空泛的說法。吳怡農則說，他從下個禮拜開始，針對三個選舉主軸下的每一個政見都會開一系列的記者會，也非常期待每一位候選人針對議題、針對台灣的方向有正向的一場辯論、討論，也知道這是選民所期待的政治文化跟政治風氣。

而對於王鴻薇批是讀稿機，吳反問「我們現在有讀稿機嗎？」