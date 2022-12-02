周五官方公布的數據顯示，德國十月出口下跌，超過預期。目前通膨高漲，供應鏈的緊張，都拉高了該歐洲最大經濟體在冬季衰退的可能。

聯邦統計局的數據表明，十月出口總額為1335億歐元，為月減0.6%；進口總額為1266億歐元，為月減3.7%。貿易順差則增至69億歐元(約72.6億美元)。

根據路透的調查，預期十月出口為月減0.3%，進口則為減少0.4%。十月的進出口表現低於預期。

若與去年同期疫情時期相比較，出口為年增14.2%，進口也年增20.9%。