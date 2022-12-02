卡達世足賽進入分組預賽H組最後階段，握有2勝6積分優勢提前晉級的葡萄牙，晚上11點與韓國之戰只要不輸，就可望以分組第一之姿在16強賽避開強敵巴西；迦納則是上演2010年8強賽飲恨不敵烏拉圭的復仇之戰，迦納若能雪恥就能搭上16強列車，烏拉圭沒有退路，唯有獲勝才有機會連續4屆晉級。

葡萄牙與韓國之戰只要不爆冷落敗，踢和就能穩獲分組第一，本屆韓國首戰與烏拉圭0比0握手言和，次戰0比1不敵迦納，積分僅1分。如果想要晉級，首要任務就是擊敗葡萄牙，再來就是期盼烏拉圭幹掉迦納，如此一來雙方同為1勝1敗、4積分，韓國就有機會靠著比較淨勝球出線。

同時這也是雙方陣中2大英超球星C羅及孫興慜的頂尖對決，只是葡萄牙在暫居有利情勢之後，或許會讓37歲的C羅休兵，而孫興慜則是一刻都不能閒著，前2戰沒有太多發揮機會的他，將帶領韓國衝擊最後的晉級希望。

迦納硬碰世仇烏拉圭，迦納只要踢平，韓國不贏葡萄牙2球，非洲勇士就能再次昂首跨過晉級門檻。更何況，迦納是帶著復仇之心而來，大小阿尤兄弟檔、庫杜斯與薩里蘇等好手怎能不好好把握住機會呢？

而壓軸出賽的G組將上演瑞士與塞爾維亞的世仇對決，「非洲雄獅」喀麥隆則希望趁著巴西已晉級輪休陣容，取得歷史性對戰勝利，力爭1990年以來首張16強門票。

巴西上役1比0氣走瑞士，創下小組賽連17場不敗的世界盃紀錄，驚人的是，森巴軍團頭兩場讓對手零射正，是1998年法國隊以來首次，防守獲得一致好評，不過巴西此前傷了攻擊核心內馬（Neymar），為此對喀麥隆勢必輪休主力，此戰將驗證他們的板凳深度，是否跟法國一樣與主力有不小落差。

瑞士因為先前取勝迦納，出線局勢稍佳，除非喀麥隆贏巴西2球以上，否則瑞士不輸就能晉級；塞爾維亞則一定要贏，配合巴西不輸喀麥隆，也能在後南斯拉夫時代首闖世足16強。