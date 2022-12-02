國民黨台北市議員王鴻薇點頭接受黨徵召，投入台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，不過在她考慮過程中，其實國民黨內也曾徵詢過同區議員秦慧珠的意願，秦說，當初在王鴻薇發布4點聲明拒選後，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹曾向她表示，因為王鴻薇已經把話說死不會選，因此希望她為黨出戰，而她這幾天也做好密集準備，但最後成了「24小時的備援投手」。

秦慧珠說，11月28號周一黨團大會前，她問黃呂錦茹，黨部怎麼安排補選人選？黃呂回應已在做民調；29號晚上國民黨秘書長黃健庭致電問她，如果是王鴻薇來參選這席立委席次，她的意見如何？她回答只要是黨提名的人，她都全力支持。但當天深夜，王鴻薇臉書發了四點聲明，表示不會參選。

秦慧珠曝，11月30號晚上十點多，黃呂錦茹致電拜託她出來參選北松山、中山這一席的立委補選，並說「只剩兩天就登記截止，王鴻薇已經把話說死不會參選」，希望她出來為黨參選，解決困境，這讓她感到很訝異，因為這幾天她安排了謝票的行程，而且已經預定好12月5號晚上就要啟程出國，因此她請黃呂再去徵詢看看鄭麗文、李貴敏或是羅淑蕾等人的意見，讓她考慮一個晚上，等第二天早上再說。

秦慧珠得知消息後，立即向家人、助理、朋友徵詢，是否應該臨危受命為黨出戰，「每個人都反對」，而後她在同仁群組裡發了通知，要求隔天早上九點半全體同仁一起來開會，連已經請假、當天在外忙碌收拾競選總部的同仁也要上線一起參加，同時她也立刻開始做功課，搜尋、了解吳怡農最近的資料、政見、中山、北松山區今年市長、議員的選舉數據，每個里的里長當選名單與政見，分析國民兩黨的最新基本盤，直到凌晨3點半才就寢。

秦慧珠說，12月1號早上6點多她就醒了，繼續構思這一局怎麼處理，等到7點多，我打電話給黃呂錦茹、黃健庭、立委費鴻泰，但或許還太早，3個人都沒接電話，接著她打給國民黨主席朱立倫，要求他三顧茅廬勸進王鴻薇，朱立倫聽完回應自己在高鐵上，旁邊有人不便多說。

後續費鴻泰、黃健庭都分別回電給秦慧珠，黃健庭鼓勵秦為黨承擔，但秦告訴他，請他跟主席說，再去勸進王鴻薇；秦也跟費鴻泰說，請立法院黨團幫忙勸進鄭麗文，費鴻泰則回應「提名是黨中央的事，黨團不便介入」；後來黃呂錦茹又回電，再三拜託我幫黨一個忙，解決無人出戰的困境，此時秦告訴黃呂，還是再去勸進王鴻薇或是鄭麗文等其他人選，也約了下午再見面談談。

秦慧珠說，當天早上9點半，她跟辦公室同仁開會，逐一詢問大家的意見，沒有一個人贊成她去參選，但她還是請大家做好準備，列印立委登記表等資料，準備財產申報書，也打電話叫先生去申請戶籍謄本，因為隔天就截止登記了，萬一黨真的找不到人，總要做好隨時為黨承擔的準備，此時秦慧珠也請助理把2號下午的電視台通告取消，也考慮把12月5號出國的行程取消。

秦慧珠表示，當天中午她接了下午3點到5點的「少康戰情室」錄影通告，跟黃呂改約下了節目再談，趁著錄影空檔，她也跟趙少康說請他力勸鴻薇，趙回應「已經勸了」，並透露王鴻薇打了一個多小時的電話給他，大部分時間都是王鴻薇在說話，說了許多不能參選的理由。

秦慧珠透露，趙少康在節目中問，黨部有沒有找她談，她說不能說，而其實當天上午有些記者問我同樣的問題，她也沒說黨部找她的事，下了節目後她把趙少康拉到一邊，跟趙說黨要她出戰，趙少康此時還鼓勵她說「那妳就出來吧，我會幫妳的忙」。

秦慧珠回憶，當天錄影到了下午5點35分才結束，她打電話給黃呂錦茹主委說會遲到，黃呂回「等到多晚都可以」，要她不要推辭，還說要立刻發消息給記者由她參選，此時秦阻止黃呂，說千萬不要發，等明天再發，黃呂則在電話裡再三說「妳來了不要說不，一定要答應」，兩人見面後黃呂表示一直有再去勸進其他人，但仍然沒有人要出戰，秦則回「我看白天鴻薇在節目中的發言態度有些鬆動」，兩人再一起打電話給黃健庭，說王鴻薇的態度好像有點鬆動，但黃健庭也說自己不知道。

秦慧珠強調，此時黃呂跟她說「和蔣萬安後援會的人都說好了，隊伍不要解散，妳這麼幫黨的忙，一定要讓妳選上」，但秦認為黨要有徵召的程序，黃呂則說黨授權她來做，她通知記者即可，政黨推薦書請中央發，秦又回不行，要由朱立倫和黃健庭開記者會正式表達徵召，登記時還要有蔣萬安陪同登記才有氣勢，黃健庭則拜託她繼續準備參選資料，讓兩人晚上再勸進王鴻薇，「如果王鴻薇依然決定不參選，2日下午就由秦備齊資料去登記」，秦慧珠則回應「好，為了黨我一切都願意配合」。

秦慧珠隨後和黃呂以及和黨部同仁繼續討論，請黨部同仁給她中山區和北松山區新當選里長的黨籍資料以及更詳細的該區歷年選舉資料，也請黃呂幫她去跟立院黨團總召曾銘宗索取國民黨現階段要推動的法案和政策，作為政見參考，之後回到家，便繼續著手準備登記資料，大約晚上快10點，助理才傳新聞快訊給她，說王鴻薇已經答應出戰。

秦慧珠說，她打電話給黃健庭確認，黃說「的確如此，但不知道媒體怎麼會知道的，我跟主席都沒發出消息，也感謝妳願意為黨做出所有的配合」；黃呂也打電話給秦，對這樣的結果一直說抱歉和感謝；今天早上朱立倫和黃呂都打給她，感謝她為黨的努力。

秦慧珠表示，黃呂說已經從曾銘宗手上拿到了國民黨的法案及政策資料，曾說對秦印象很好，很樂意幫秦的忙，「但這些今天都已經用不上了」。

秦慧珠指出，她從11月30號晚上10點多，接到黃呂的電話拜託她為黨出戰，到12月1號晚上10點從新聞中看到王鴻薇同意參選，前後24個小時，而她在這24小時中，只睡了2個半小時，忙了一天一夜，做了24小時的備援投手。