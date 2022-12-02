印度南部商業大城孟買（Mumbai）明起實施「宵禁」14天，禁止5人以上群眾集會、示威及遊行。警方並未說明原因，但這道命令是在韓國女性網紅在當地遭穆斯林男子當街騷擾之後發布。

孟買警方今天發布新聞稿，宣布依據刑法第144條實施宵禁，從12月3日起至12月17日止，以「避免公共秩序受干擾。」

這段期間， 5人以上群眾集會、大部分示威與遊行、使用擴音器、在公共場所呼口號、燃放爆竹等活動，都將被禁止，但婚禮及喪禮隊伍除外。此外，民眾出門也不可以攜帶利器。

雖然名為宵禁，但警方並未禁止民眾於夜間外出；一名印度人告訴中央社，在印度，宵禁的概念傾向於集會自由受限制，而非夜間不准出門。

警方並未說明為何突然宣布宵禁，但刑法第144條通常是在印度警方預防宗教衝突、或是宗教衝突爆發之際實施，而昨天孟買傳出一名韓國女性遊客在孟買街頭直播時遭當地男子企圖強吻及拉上摩托車的事件。

雖然網紅騷擾事件是於11月29日發生，但直到昨天才在社群網站廣泛流傳。孟買警方逮捕2名男性嫌犯，分別是19歲和20歲，均為穆斯林。

網紅騷擾事件引發印度民眾憤慨，認為兩嫌破壞印度人的國際形象，基於兩嫌的宗教信仰，網路也開始出現仇視穆斯林的聲音。

印度宗教多元，基本上相處融洽，但因中世紀穆斯林征戰印度的歷史情結，在某些地區，印度教徒與穆斯林仍相互敵視，有時小爭議也會引爆示威或肢體衝突，嚴重時砸車焚屋，甚至流血。

1950年代以來，印度估計已有過萬人在印度教與穆斯林暴動中喪生。