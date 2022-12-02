北市士林區天玉里因里民結構，經常準確預測選舉結果，也被稱為「章魚里」，里長潘錦雄卻被查出從2016年到2021年，涉嫌浮報建設經費，收賄39萬，士林地檢署2日依貪污罪起訴里長。

起訴指出，潘錦雄自2014年當選天玉里里長，2016年時以地方建設、辦活動為由，陸續向偉多利食品、春發禮儀社、金洋禮品、偉家工程等8家公司負責人，要求他們開立與實際金額不符的報價單、發票及收據。

潘再指示不知情的里幹事，分別拿到士林區公所、國防部政治作戰局、回饋經費管委會等單位報帳核銷，承辦人經審核後，陸續將款項匯給天玉里辦公室，該里的公款帳戶再轉帳給承包商，潘事後便向承包商索取中間的不法利潤。

檢方另查出，潘曾偽造1名清潔人員的「工作合約」、「每月領據」，佯稱對方打掃辦公室周遭環境，每月支付2000元，總計12個月共2萬4000元，也全部收進自己口袋。

2017年天玉里購買乾粉滅火器，潘向李姓負責人暗示，若想得標，「應該要表示」，李於是交付1萬5000元紅包給潘，只為3年後再度取得承包權，2020年李果然再付了1萬5000給潘。

士林地檢署偵查，潘就任里長5年間，以各種手法貪污39萬8372元，依依貪污、商業會計法、偽造文書等罪嫌將他起訴，且犯意各別行為互殊，請求法院予以分論併罰，行賄、配合的承包商因如實交代過程，8人獲緩起訴，另需向公庫支付3萬至6萬元。