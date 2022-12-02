第20屆嘉義縣議會議員有37席，選舉結果民進黨有18席、國民黨8席、無黨籍11席，無黨籍議員有2席親綠，泛綠席次有優勢，民進黨嘉義縣黨部2日宣布，由現任議長張明達、副議長陳怡岳繼續搭檔，爭取蟬聯寶座。

民進黨嘉義縣黨部表示，民進黨嘉義縣議會黨團開會，決議連署推舉張明達、陳怡岳爭取連任第20屆嘉義縣正、副議長。

民進黨嘉義縣議會黨團指出，此次選舉民進黨提名23席選上18席，現任議長張明達及副議長陳怡岳都當選連任第20屆議員，在擔任議長及副議長期間，促進議會運作順暢，府會關係良好，因此黨團決議提名2人參選第20屆正、副議長。

黨團表示，按《民進黨直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法》第4條「黨團應兼顧地方發展，造福人民，理性監督之責任，並考量議會運作需要，決議議長、副議長選舉支持之人選。」

民進黨團總召羅士洋表示，第20屆議長、副議長選舉以記名投票方式互選，黨團會議決議，全力支持黨團推薦人選，如有違背黨團決議者，將報請黨部依黨規處置開除黨籍。