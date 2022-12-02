義大利籍男子與台籍女子爭取8歲女兒監護權官司，女童寫信給蔡英文總統、女童生母提釋憲後，憲法法庭裁判違憲，父親無法帶走女童，最高法院發回後，台北地方法院更一審裁定男方可以在寒暑假期間攜女童到義國共同生活各10天、30天，並以視訊探望。

北院更一審強調，本案裁定確定前暫定相對人與子女會面交往方式及期間，並不影響本案親權或定主要照顧者之裁判，法官也要求女童父母不論目前或未來為同住方或探視方之角色，應協助子女袪除前因受非法擅帶離境之經驗而憂心「會被偷偷帶走」。

不要讓女童陷於父母僅可二擇一同住之困境，並應促進子女與他方間親子關係，使子女自由且自在往來於國際父母間，否則即屬非適任親權人之舉；如果父母有不配合本裁定內容或逾期交付子女與他方，本院將酌列為非友善父母行止，作為本案親權裁判之重要參考。

本案是因義男與台女2014年未婚生下女兒，後來2人感情生變引爆 跨海爭女的官司訴訟戰。台北地院一審作出暫時處分，裁定在改定親 權結果出爐前，女方應將女兒交付給男方，讓生父帶女兒出境回義大 利同住。

生母提抗告被台北地院合議庭二審駁回，再抗告也被最高法院駁回 ，全案確定後，台北地院原訂今年3月14日是執行交付期限，但女童 不願離開，生母向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭裁准暫時 停止執行，也作成違憲判決。