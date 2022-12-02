國民黨今徵召台北市議員王鴻薇參選北市第三選區立委補選，黨主席朱立倫下午在臉書肯定，王在地深耕16年，廣受市民肯定，如今要接棒市長當選人蔣萬安勤懇踏實服務，大家早認為她是最合適立委人選，是所有人心目中的民主戰將。

對於落跑質疑，朱立倫表示，「所有的責難到我為止」，國民黨會團結一致，堅定力挺王對抗造謠抹黑；也呼籲選民同心協力讓監督的力量重返國會，讓王鴻薇能和蔣萬安共同服務台北市民。

朱立倫說，這次大選台北市民我們拒絕傲慢黑箱黨意市長的聲音非常清楚，國民黨要和人民站在一起、勇敢監督政府、堅定捍衛自由民主的戰士；百分之百相信王鴻薇在國會一定能發揮最強戰鬥力，打貪揭弊、強力監督傲慢亂政的民進黨。

「捍衛民主、團結同心」，朱立倫表示，中華民國需要王鴻薇，明年1月8日立委補選，請大家站出來捍衛台灣民主，一起支持善良的力量，作伙相挺民主的戰將，力挺王進國會監督民進黨。

朱立倫也提醒蔡英文總統，表示台北市民眼睛是雪亮的，民進黨為爭權奪利而提名的立委補選參選人，絕對無法得到市民認同。