桃市圖出版《溪醫：捕捉大溪傳統醫藥從業人員的身影》書籍，收錄10篇在地傳統醫藥產業的口述歷史。（桃市圖提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪區為市內發展較早地區，擁有豐富歷史文化底蘊，在地特色包括木藝、豆干、茶廠和古宅外，還有許多值得記錄的故事。桃園市立圖書館近期出版《溪醫：捕捉大溪傳統醫藥從業人員的身影》書籍，經歷調查訪談，收錄10篇在地傳統醫藥產業的口述歷史，見證興盛、沒落與適應現代，將大溪醫藥文化傳承至下一代。

大溪過去河運發達市鎮興盛，桃園市立圖書館長姚敦明表示，傳統醫藥產業自當時起就非常發達，這次委託中央大學歷史所教授皮國立擔任主編，經過長時間廣泛蒐集資料、訪談耆老人物，最終收錄10篇故事，內容相當精彩。姚也提到，新總館即將開館，未來歡迎各區合作，以活潑方式策展，介紹在地人文特色。

《溪醫：捕捉大溪傳統醫藥從業人員的身影》一書收錄傳統中藥房訪談，包括宏濟中藥行的游澤群、再生堂簡聞達、弘記徐陳香妹、新福源堂陳源琳與陳育濬、永泰葉日昌等，為此書主體；也補充全昌堂齒科林興和、大溪婦幼助產中心邱秋香、中山國術館的盧富以及普濟堂的邱益興；另也訪談前大溪鎮長林熺達，豐富大溪整體發展史。

大溪區長陳聖義說，以書籍形式記錄在地擁有醫學背景的耆老故事別具正面意義，不僅把傳統民俗醫藥產業的經驗記錄下來，也推廣大溪觀光，更能將寶貴文化傳承給年輕一輩。

大溪高中推廣「大溪學」已13年，自活動性質滾動式調整為課程，教案曾獲教育部教學卓越獎金質獎，這次新書發表會也選在此舉辦，超過40名師生參與。校長王冠銘提到，大溪學現為高一校訂必修課，會介紹歷史、文化、宗教與產業發展等，《溪醫》書中內容是過去較少觸及的領域，對後續課程推展具開創性意義，未來預計邀請皮國立與相關人員到校教學，就在地人文展開深度對話。