台北市長當選人蔣萬安選前辭立委，台北市三選區（北松山、中山區）立委懸缺，將於明年1月8日補選。民進黨參選人吳怡農找上同黨北市議員王世堅，作為競選團隊總督導，王也出借服務處，讓吳作為競選總部。吳也透露，投票日前一天1月7日要上班的，會更降低投票意願，這是最大的挑戰。

王世堅在本次選戰獲得中山、大同選區第一高票、全台北市3高票，他出借服務處給吳怡農當競選總部，吳今天下午前往服務處致意。

吳怡農受訪表示，非常感謝王世堅的肯定跟支持，這次在短短的30天選舉當中，王世堅這麼大方、慷慨的借出服務處，讓競選總部可以設在這邊，他非常感謝，也非常感謝王世堅願意當他們的總督導。

至於未來如何分工？吳怡農說，除了硬體上面的支持之外，選舉基本功還是跑不了，現在最大的挑戰，是在短短的5個禮拜內，讓選民們知道1月8日有補選這件事，且願意出來投票，大家或許不清楚，1月7日是要上班的，這會更降低投票意願，這是接下來最大的挑戰。

他強調，還是一步一腳印在中山、北松山拜託鄉親們給予他支持，讓他可以進到立法院為大家繼續工作。

對於競選總部選在中山區，是否要激出綠營支持者投票？吳怡農說，選區是中山、北松山，有三分之二的選民在中山區，競選總部在中山區也是理所當然，這不表示在北松山、其他地方不會有後援會的成立。

而未來北市議員阮昭雄是否幫忙選戰？吳怡農說，非常感謝所有黨內夥伴們、前輩們相挺跟支持，知道接下來30幾天的這場戰役，所有的焦點會在他身上，市民檢視的也是他個人，會盡全力的來爭取大家的支持跟肯定。

他認為，競選總部是要有的，大家知道可以在這邊找到他們，但最重要的還是要走入大街小巷，拜託每一位市民、選民1月8日給我們最大的支持。

至於媒體人周玉蔻表示支持吳怡農，他回應，非常感謝每一位市民朋友的支持，的確需要每一位市民朋友，除了支持之外，記得1月8日要出來投票，這是他要拜託大家的。

不過吳怡農不掛看板，有黨內人士認為其長相是優勢，恐影響選情。吳怡農說，期待未來選舉文化是更乾淨的選舉文化，那從什麼時候開始、由誰開始呢？他希望藉由這一次拋磚引玉，讓大家看到不一樣的選舉方式。

吳強調，不掛看板不表示不做宣傳、不表示不開記者會、不表示不跟選民報告他最在乎的議題與主張，這些最重要的事情他會持續做的。

是否擔心關注點放在顏值上？吳怡農重申，期待的是未來的選舉都是更乾淨的選舉，也希望降低參選的門檻，未來台灣、如果台北市可以朝向這個方向去落實，對民主文化是好事。

台北市吳怡農王世堅