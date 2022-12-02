員警陪同林姓老翁的妹妹，一起將他護送返家。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

患有失智症的75歲林姓老翁，日前從北投區長照中心外出後就一直失聯，家屬接獲長照中心通知後急忙至松山分局三民派出所報案，警方最後靠一招火速在半小時內將老翁順利尋回。

員警王得馨、簡辰瑋接獲林姓老翁的妹妹報案，她表示接到長照中心通知哥哥走失，因哥哥高齡且患有失智症狀，所以十分擔心其安危，急須警方協尋。2員見狀，一面安撫林女，一面詢問老翁相關特徵資訊，當得知老翁身上有攜帶定位鑰匙圈，立即請林女以手機啟動定位追蹤。

警方依定位所顯示的「行經路線」及「移動速度」，研判老翁應該是搭乘往內湖方向行駛的公車。馬上偕同林女駕駛巡邏車沿路尋找，最後順利在內湖區新明路一處公車站將公車攔停。員警立即陪同林女上車確認，發現林姓老翁正坐在博愛座上。

警方事後瞭解，林姓老翁因長期住在長照中心，思念家人，所以趁機外出搭車想要返家，不料，因失智症而坐過站。林女見哥哥平安無事，頻頻感謝警方即時協助。

松山分局提醒，民眾家中若有失智長者，應不定時幫忙拍照、注意其可能活動範圍，並協助佩戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機等，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔。