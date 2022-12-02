台灣拖車業者跨海到金門搜尋權利車，業者卻和當地民眾釀口角衝突，甚至拿出球棒助威。（金門警分局提供）

權利車爭議多！台灣拖車業者跨海到金門搜尋權利車，業者卻和當地民眾釀口角衝突，甚至拿出球棒助威，金城警分局獲報2日循線逮捕蔡姓男子等4嫌，訊後依違反刑法強制罪嫌移送福建金門地方檢察署偵辦。

警方調查，銀行委託的台灣業者蔡姓男子等人赴金門尋找權利車，尋獲權利車後欲通知該車使用人前來配合拖吊，過程中使用人卻通知友人到場，雙方因拖吊事宜產生分歧而發生口角，蔡男的同夥則站在一旁從汽車後車廂內拿出球棒助威。

金城警分局獲報2日循線逮捕蔡姓男子等4嫌，警方表示，業者因涉及持球棒強制的行為，違反刑法強制罪故依法移送。金城警分局表示，權利車動產扺押還在銀行身上，購買權利車只有使用權，無法過戶，銀行有權利強行拖吊走，完全沒有保障。

警方提醒，一旦發生拖吊糾紛時，拖吊業者及使用人雙方應循正當法律途徑處理，切勿藉故生端，用暴力手段解決紛爭，警方對於暴力行為必定從嚴依法究辦，絕不容許暴力行為挑戰公權力，以維護金門地區安寧與秩序。