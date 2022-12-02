警方發現老翁於29日下午4時50分，騎乘機車出現在台28線蝴蝶橋路段。(警方提供／林雅惠傳真)

82歲林姓老翁日前從台南佳里住家獨自騎機車外出失聯，家屬緊急向警方報案，六龜義寶派出所副所長陳漢源獲報，調派警力調閱監視器，協同六龜消防分隊及民間救難團體飛鷹大隊在山區搜尋，最終在六龜區紅水坑（火山山區）4公里處，尋獲已失蹤3天的林姓老翁，雖有失溫幸無生命危險。

患有失智症林姓老翁，於29日早上9時左右，騎機車自台南佳里住家外出後失蹤，旗山分局接獲台南市警局轉報，調閱路口監視器，發現老翁於29日下午4時50分，騎乘機車出現在台28線蝴蝶橋路段。

六龜分局義寶派出所獲報，立即調閱沿線監視器影像，發現老翁於下午5時20分，騎機車進入六龜區火山山區，因老翁已失聯1日，山區夜間氣溫驟降又下雨，搶救行動分秒必爭，副所長陳漢源主動聯繫六龜消防分隊、民間救難團體飛鷹大隊及義寶里里長等一同搜尋。

搜救人員於12月1日上午10時許，在火山山區外圍發現老翁所騎乘的機車，人員繼續往山谷內搜尋，在距離7公里處的溪流旁，尋獲體力透支，且已失溫的林姓老翁，幸好意識清楚無生命危險。

警方經詢問，老翁表示不清楚自己為何會到六龜山區，亦不知如何走進山谷，家屬表示，老翁年邁患有失智症，平時都會騎車在住家附近散步，在山區待了3天，且未進食，所幸警消人員即時尋獲，否則後果不堪設想。