有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）周四接受CNBC訪問時重申比特幣可能跌至10,000美元，這意味著與現價相比，比特幣可能還有逾40%的下跌空間。今年以來比特幣價格重挫已經引爆幣圈的倒閉潮，如果未來還要再跌40%，恐使加密貨幣產業的處境更加艱難。

這位Mobius Capital Partners共同創辦人之前曾準確預測今年比特幣將跌至20,000美元，現在他又語出驚人地表示，比特幣已經接連跌破位在18,000美元和17,000美元的技術支撐，現在距離10,000美元「已不遠矣」。

墨比爾斯認為短線上，比特幣將在目前的17,000美元價位附近波動，但到2023年可能會跌至10,000美元，而利率持續升高和聯準會持續收緊貨幣政策，是他看空比特幣的理由，他表示：「隨著利率升高，持有或購買比特幣或其他加密貨幣變得沒那麼吸引人，因為光是持有比特幣並不會有利息」，「雖然有些加密貨幣存款產品提供5%或更高的利息，但許多提供這種利息的公司已經破產，部分是受到加密貨幣交易所FTX倒閉風暴波及。考量到虧損增加，人們開始害怕用加密貨幣來賺取利息」。

過去幾年來，聯準會大舉印鈔，透過超低利率與量化寬鬆政策為市場挹注資金活水，也為科技股和幣圈帶來一番榮景，但今年以來，為了抑制升至數十年高點的通膨，該美國央行持續大幅升息以收緊貨幣政策。 墨比爾斯表示，現在隨著聯準會不斷收回現金，人們要進場也變得較為困難。

墨比爾斯今年對比特幣的預測頗為準確，今年5月，當比特幣價格漲破28,000美元時，他向《Financial News》表示，比特幣可能會跌至20,000美元，之後會反彈，但最終將跌至10,000美元。

與2021年創下的高峰相比，以市值計最大的加密貨幣比特幣價格已經跌掉逾70%。雖然目前比特幣尚未下探10,000美元大關，但今年最低曾跌至15,480美元，今年以來市值已蒸發逾1.3兆美元。

如果墨比爾斯的10,000美元預測成真，那麼加密貨幣市場可能面臨長達數個月的低潮期。