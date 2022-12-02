兩名知情人士告訴路透社，日本、英國和義大利最快將於下週宣布一項開創性協議，打算聯合研發新型先進戰鬥機。

報導指出，這是日本與英國歷來在防衛關係上最緊密的一次合作，給了英國一個在亞洲扮演更重要安全角色的機會，也讓日本獲得新的安全夥伴，有助於對抗鄰國中國與日俱增的軍力。

路透社今年7月率先報導英國的「暴風」（Tempest）戰機計畫與日本F-X戰機計畫有意合併。這是日本首度與美國以外的國家在大型防禦裝備計畫上的合作。

消息人士說，宣布研發戰鬥機之後，日本將在12月中旬公布新的國家安全保障戰略和軍購計畫。

這次軍備強化將採購用來嚇阻中國在東海內外採取軍事行動的長程飛彈等新武器，可能導致日本的防衛預算倍增，在未來5年達到國內生產總額（GDP）的5%左右。

新戰機計畫將由英國航太系統公司（BAE Systems Plc）和三菱重工業株式會社主導。日本、英國和義大利明年也將在新戰機上進行磋商，以便敲定計畫細節，例如工作分擔和依據需求變動戰機設計。

曾任防衛大臣、頗具影響力的眾議員小野寺五典上月受訪時說，執政的自由民主黨也正考慮提案放寬軍事出口規定，好讓聯合研發的戰機得以輸出海外。