陳明通指導！台大國發所碩士論文涉抄襲遭撤銷 鄭文燦反應曝光 @ChinaTimes ​

桃園市長鄭文燦台大碩士論文遭爆認定抄襲，國民黨副發言人楊智伃呼籲，鄭與其指導教授、國安局長陳明通應出來說清楚，難道民進黨高官都是這種連基本學術倫理與道德標準都不具備的抄襲仔？「走了一個林智堅、又來一個鄭文燦？」

楊智伃表示，國民黨堅定支持守護台灣學術倫理標準與學術自由，尊重台大學倫會的審定結果，但鄭文燦身為直轄市長，若台大國發所碩士論文卻被認定抄襲，甚至遭撤銷學位，成為抄襲者，將是中華民國史上非常可恥的案例。