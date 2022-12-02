台中一名男子去年1月與結婚11年的妻子小芳（化名）離婚，離婚9個月後他收到前妻的滿月油飯，還發現對方曾在臉書社團公開媽媽手冊，推算後驚覺對方早在離婚前就外遇，甚至發現小芳與小王曾互傳520暗語傳情，法官審酌病理資料，雖判定受孕時間在離婚後，但親密訊息已證明侵犯配偶權，判賠20萬。

判決書指出，丈夫與小芳結婚11年，丈夫前年起發現小芳行跡詭異、常與他人出遊，他因業務繁忙僅勸妻子以家庭為重，前年10月他發現妻子與其他男性前往南投遊玩，還發現妻子與對方常在臉書上打情罵俏，還以愛心符號標記彼此，小芳遭質問還反過來辱罵丈夫，2人婚姻開始出現裂痕，終日無言以對。

2人在去年1月離婚，但丈夫在離婚後9個月收到小芳與另名男子的新生兒滿月油飯，還發現臉書某媽媽社團上，妻子曾秀出媽媽手冊及內頁照片，顯示對方早在1月時做產檢已懷孕4周，推算後，認定小芳是在與他婚姻存在時受孕；此外戶政單位認定該孩子為前夫的孩子，小芳還另起訴訟稱該孩子並非前夫骨肉。

該前夫後來提出小芳與男子的對話，2人以暗語互稱520，還用「800－280」和計算機數字520照片等方式傳情，內容宛如熱戀情侶；法官依照小芳的病理資料，認定2人確實在去年1月13日至15日之間受孕，當時雖已離婚，但可見小芳與男子在之前已有男女朋友交往關係，加上親密對話訊息和出遊照片，堪認2人破壞婚姻，判兩人要賠20萬。可上訴。