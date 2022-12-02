民進黨九合一選舉大敗，黨內檢討聲浪不斷，台北市第3選區（北松山、中山區）立委補選參選人吳怡農昨表示「初選機制崩壞」原因之一，但吳怡農本次也是被徵召上陣，挨轟自打臉。他今表示，身為黨員，他知道、也相信社會大眾所期待的提名制度是要回歸到民意，重申「初選應該是常態、徵召是例外」。

吳怡農今談到民進黨落敗檢討時表示，除了他昨天所談到的提名機制，當然有很多應該檢討的地方，包括身為執政黨，更要與選民社會大眾有真誠的對話討論，這是民進黨必須做更好的地方。

不過吳怡農本身也是被徵召，遭批自打臉，吳怡農強調，其實過去幾個禮拜他都跟媒體朋友報告，期待徵召程序是以民主機制為依據，這是對他來說是最重要的，身為一個黨員，這是他對黨未來的期待。

媒體追問，這次有民主機制嗎？吳怡農表示，這一次最後是黨中央新代理主席陳其邁所採取的一些決策，就讓代理主席來講，但是身為一個黨員，他知道、他也相信社會大眾所期待的提名制度是要回歸到民意，因此他再一次強調，「初選應該是常態、徵召是例外」。

而國民黨批評補選提名時程刻意操作，中選會刻意讓國民黨人選難產，吳怡農回應，這個提名時程對每一個人來說都是非常大的壓力，對每一位候選人都是一樣的。