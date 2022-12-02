中金院將大學教室改為幼兒活動空間，附設廁所。（程炳璋攝）

台南市中信金融管理學院11月通過申請非營利幼兒園，隨即開辦招生，105位名額在半個月內達8成滿，2日舉辦開學儀式，台南市政府強調2年後台南市的公共化平價幼兒園比例將達9成，盼提升生育率。

台南市公共化平價幼兒園（公立、非營利與準公共幼兒園）規定每月收費皆低於3000元，其中非營利幼兒園在政府補助下，首胎入學每月2000元、第2胎入學每月1000元，第3胎免費，政府投入補助盼減輕民眾生育負擔。

台南市公共化平價幼兒園今年占全市幼兒園比例7成8，預估2年後可達9成，台南市教育局表示，意味未來台南市約有9成以上的家長每月負擔的幼兒入學費可少於3000元。

台南市安南區地處鬧區與南科之間，許多南科員工選擇居住落腳，近年產生子女托育需求，台南市教育局著手廣設公共化平價幼兒園。

中信金控在8年前以公益辦學設立中金院，陸續設立研究所、高中與國中部，目前正申請國小機構與博士班，朝全學園邁進。

校方11月11日通過申請中信員工子女非營利幼兒園，名稱內雖有「員工子女」，實際上仍可招生社區子女，當月15日開學招生，提供收托2歲幼童，可延拖到晚間7時且無寒暑假停課，符合雙薪家庭的托育需求。

幼兒園設置在中金院大學校區內的勤學大樓1樓，就地將大學生教室改建為幼童活動空間，中庭變成小操場，校方招生105名額，半個月內短期間迅速就招到80人。

台南市教育局長鄭新輝表示，中金院申請到中央補助經費1400萬元，將大學校區改為完善的幼兒園，營造很好的教育環境，政府近年投入大筆補助經費對抗少子化，希望逐步提升生育率。