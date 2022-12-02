韓國通膨傳來降溫的好消息，同時，本來要舉行的鐵路罷工活動也緊急喊卡。但韓股未因此被激勵，反而受到獲利回吐影響，二日大盤開低走低，最後收在2,434.33點，跌45.51點或1.84%。同時，韓元小貶，外資賣超4033億韓元。

韓國的通貨膨脹似乎已經見頂，因為在七月曾創二十四年來的新高6.3%之後，接下來的三個月都在5.7%附近游走，然後十一月年增率再降到5%。至於月增率方面，繼十月成長0.3%之後，十一月也降到只小增0.1%。

韓國鐵路工人工會原本計畫從二日上午九點開始進行大罷工，但資方韓國鐵道公社同意跟財政部合作，分階段解決員工所提的薪資要求。公司高層也允諾，將改善工作條件在更好的環境下工作，在勞工代表同意下大罷工緊急踩煞車。

大型股普遍表現不佳，三星電子與SK海力士都下跌3.5%左右，現代汽車與起亞各自跌約1.5%與3%，大煉油廠SK Innovation也跌1.97%。

韓元兌一美元在1,299.9價位附近，韓元小貶0.2元，暫時失守1300大關。