世界衛生組織調查數據顯示，全球有27％的人存在睡眠問題，像是睡眠品質不好、深度不夠，對此，營養師劉怡里在臉書粉專分享6類助眠營養素，包括色胺酸、維他命B群、維他命C、Omega-3脂肪酸、鈣、鎂，焦慮睡不好的族群可多補充，有助提升睡眠品質。

▍色胺酸

色胺酸是製造人體內的自然抗憂鬱劑血清素（為一種神經傳導物質）的關鍵原物料，而乳製品、香蕉、堅果、雞肉、牛肉、巧克力、海藻以及菠菜等，皆含有豐富的色胺酸。

像是晚餐可選雞肉料理，因為雞肉富含色胺酸，能在體內製造血清素，有助於心情放鬆和良好的睡眠品質。此外，胚芽米是優質澱粉，可以刺激胰島素分泌，也會幫助色胺酸形成，是助眠好朋友。

▍維他命B群

維生素B6在色胺酸合成血清素的過程當中，扮演著不可或缺的角色，除外，當人體處於壓力狀態下，甚至是熬夜，會消耗掉大量的維他命B群，這類與能量代謝有關的營養物質。飲食上可從全穀類、豆類、深綠色蔬菜、木瓜、堅果類攝取。

▍維他命C

神經緊繃、龐大壓力的情況下，容易消耗掉的營養素就是維他命C，建議多從新鮮水果當中攝取，例如芭樂、奇異果、柑橘類。原因在於，不同於蔬菜必須經過加溫烹調的過程，水果當中所富含的營養素較不容易有流失的問題。

▍Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸是維持大腦神經傳導功能正常運作的重要營養物質，針對工作疲勞或是容易焦慮睡不好的族群，小型深海魚中的Omega-3脂肪酸可以提升睡眠品質，降低身體的發炎。飲食上可多攝取魚類補充，像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚等。

▍鈣

牛奶是補充鈣質的重要來源，尤其晚餐後的牛奶，裡面富含的鈣質可以穩定神經、放鬆血管，消除一天的疲勞。此外，小魚乾、豆腐、芥藍、莧菜、小白菜、黑芝麻等，同樣含有豐富的鈣質。

▍鎂

鎂具有鎮靜以及放鬆肌肉的作用，睡前補充能增進睡眠品質，飲食上可多補充菠菜、南瓜子、黑巧克力、蕎麥。