台灣高鐵燕巢機廠(簡立欣攝)

台灣高鐵轉向架走行測試設備(簡立欣攝)

軌道建設本土化，一點一滴做起！近日台灣高鐵宣布「國車國造」的柴液型調度機關車已交車，事實上台灣高鐵與工研院合作的轉向架測試平台「轉向架走行測試設備（BRT）」也在今年年中開發出來，爭取年末拿到專利，1日率媒體見證。台灣高鐵表示，也許台灣還沒辦法自己造車，但維修機關車、測試平台可以本土化；這些設備或許不像做出車廂那麼炫，卻是維繫行車安全的命脈。

今年台灣高鐵接連揭露2項本土化好成績，包括1日與台灣車輛公司合作打造的「柴液型調度機關車」交車。機關車就是拖車，列車在軌道上遇到緊急狀況而無法運行時，得先用機關車拉走；但過去的拖車用電氣，萬一電車線受影響，得先修好電車線，才能派機關車拖車，但電車線又要修很久，像2016年2月美濃地震震壞高鐵鐵軌電車線至少117公里，結果整個春節都受影響。

高鐵車輛維修部經理陳建良表示，柴液型機關車的優點就是不用吃電，只用柴油，車子調度更快。此次台灣高鐵總共買3台機關車，3台連接起來時可以拖曳重達520噸的700T列車通過最陡的苗栗正線千分之35斜坡。且過去機關車是1台1人駕駛，2台就需2人，新的機關車就算3台連接起來也只需要1人駕駛。

此外，台灣高鐵1日也率領媒體參訪「轉向架走行測試設備（BRT）」。高鐵轉向架大修課長李雨利表示，轉向架是列車最重要零件，用於承載列車重量，減緩列車行駛時的震動和衝擊，每節車廂2個，高鐵12節車廂使用24個轉向架。過去測試轉向架（新車、30萬公里、60萬公里）的方式是把空車廂裝到轉向架上，直接上軌道低速測試，費時費工且只能利用高鐵非營業的夜間運作。

李雨利表示，有了BRT之後，不但在機廠內就可以測試，且可以從時速零加速到300公里共測試2小時，且加速到300公里之後要跑30分鐘才降速到零，更接近列車真實運作樣貌。據了解，目前可以自製自產轉向架測試平台的僅有少數幾個軌道大國。

據台灣高鐵2019年資料，機關車1台是3.7億元，轉向架測試平台一組是3.89億元。台灣高鐵表示，台灣也許還沒辦法自己造車，但是維修拖車、測試平台已可「國車國造」，這也是台灣高鐵的未來方向，也就是希望重大的維修機具都是國產。

台灣高鐵表示，疫情期間車子若是壞掉，要等外國技師來台修理，但外國技師要敲時間，且一來台灣就要關14天，列車卻要天天跑，當時都快急死了；這也是本土化為何重要的原因，像維修、測試或許不像「車廂自造」聽起來那麼炫，但很必要，台灣必須自己掌握關鍵命脈。