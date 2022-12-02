育達獅子會團員一同為金門家扶中心「玩具圖書站」啟用揭幕。(圖／金門家扶中心提供)

國際獅子會300 D–3區育達獅子會一行團員20餘人，今(2)日在會長黃政明率領下前進金門，展開離島社會服務公益之旅。行程拜訪金門家扶中心，並將去(2021)年家扶兒童館落成紀念的撲滿罐，存滿零錢後帶回「娘家」，捐贈給家扶中心使用，作為寒冬慰問，以及充實中心兒童館內部圖書室設備經費。同時也藉由此公益行程，見證家扶中心「玩具圖書站」的揭幕啟用。

育達獅子會長黃政明表示，前年金門家扶中心蓋兒童扶幼館時，育達獅子會就發動獅友們捐贈建館經費，對兒童館興建盡一份心力。今天再度號召獅友們，帶著存滿零錢的撲滿罐，隨行一併帶過來給家扶中心，再度貢獻出一份力量，為離島偏鄉的弱勢兒童，再盡一份心力。

家扶中心扶幼主委楊素謙非常感謝育達獅子會一行，冒著寒風低溫來到金門離島，並帶著滿滿的愛心，溫暖著每一個家扶弱勢兒童的心，代表家扶中心所有兒童及家庭，接受這象徵著滿滿愛心，13罐沉甸甸的零錢撲滿罐的捐贈。

今天正好也是金門家扶中心「玩具圖書站」啟用的日子，揭幕儀式由育達獅子會長黃政明、大業獅子會前會長謝清隆博士，連同家扶中心主委楊肅謙等人，以及獅子會的獅兄、獅嫂們，一同為家扶中心「玩具圖書站」揭幕。

家扶中心主任李桂平指出，「玩具圖書站」有別於一般圖書館，有大量的各式書籍提供借閱。玩具圖書站內部只呈列兒童繪本、桌遊以及玩具三種物品，供幼兒或兒童當場操作或借回家中使用。目前因數量不足，將只開放家扶中心的弱勢兒童或家庭使用，預計在農曆春節後完成繪本書籍或玩具補充後，將逐步開放給社區兒童或保母借回家中使用。

金門家扶中心表示，感謝育達獅子會、大業獅子會、彰化縣佛教居士會等大德賢士的協助，此次跨海來到離島金門，進行社會服務公益之旅。用實際的行動支持金門家扶中心，以撲滿罐和個人捐贈的方式，進行寒冬送暖慰問活動。家扶中心再度表達以最大的感恩之意，對各位來訪的來賓們，獻上最大的祝福和感謝。