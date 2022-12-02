野柳假日市集提供第一手萬里蟹，新鮮生猛並提供代客蒸煮服務。（新北市漁業處提供）

萬里蟹雖然晚報到，但花蟹正當時，12月到北海岸來品蟹。（新北市漁業處提供）

萬里蟹12月正當食，野柳假日活蟹市集加場5周。（新北市漁業處）

今年天冷較晚，加上10月颱風攪局，捕蟹船多半在港休息，進入11月後，各捕蟹船主捕撈的萬里蟹產量提高且品質良好，經新北市府、捕蟹船主及萬里螃蟹產銷班共同協商，將野柳假日活蟹市集延長舉行至元旦連假，持續在野柳藍色公路候船亭服務所有愛蟹饕客。

由捕蟹船主組成的中華漁業漁船協會會長吳兩成表示，今年冬天萬里蟹迴游路徑難以捉摸，一般認為，萬里蟹是隨東北季風9月中下旬開始往南迴游到台灣西北方漁場，直至年初抵達台中、澎湖一帶，但今年10月因颱風外圍環流刮了好多次東北風，漁民無法出港捕蟹，今年冬天冷的又比較晚，萬里蟹迴游路徑也發生改變。

吳兩成說，協會會員都脫離原本習慣的漁場，開始尋找新的捕蟹地點，慶幸的是，11月東北季風比較穩定，萬里蟹產量穩定，品質也提升不少，價格也更實惠了，為了回饋民眾支持，經市府、會員與產銷班討論後，決定加場野柳假日活蟹市集5周，持續到明年1月2日元旦連假結束。

新北市漁業處長張麗珍表示，萬里蟹現正當食，市府及捕蟹船主邀請大家12月周末至元旦連假持續到野柳假日活蟹市集或是北海岸萬里蟹品牌合作餐廳支持萬里蟹。就在野柳漁港藍色公路候船亭，營業時間為每周六、日及元旦連假上午9時至下午4時。