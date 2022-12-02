周五美股期貨下跌，美國國債殖利率上揚，帶動港股走低。此外投資人也在關注美國非農就業數據的公布。

周五香港恆生指數收漲61.09點或0.33%，為18675.35點，止步於連三漲。國企股(H股)升16.16點或0.25%，為6368.74點。

雖然中國新冠確診人數連四天下跌，然投資人也在關注放鬆防疫封控措施的跡象。美國衛生單位主管佛奇則質疑中國國產疫苗的效力，不如西方廠牌。

消息人士指出，中國可能在未來幾天放寬防疫規定，取消大規模檢測。

物業股下跌，碧桂園服務跌4.5%，寶龍商業跌8%，旭輝永升服務跌5%。

公用事業股跌2.0%，眾城能源跌6.7%，中國水務跌5.7%，中油燃氣跌5.3%。

中芯國際大跌5.4%，報15.76港元，為表現最差的藍籌股；據新聞報導，在美方壓力下，中芯在北京建造了一條「非美國」的生產線，製程技術僅在40奈米；中芯希望兩年後推進到28奈米。

根據網路謠傳恆大汽車總部將解散、以及創辦人自殺的消息，據消息人士透露，許家印周五下午已經對公司高層發布語音消息，將加強復工復產。但是外傳公司仍可能有裁員和薪資的調整。