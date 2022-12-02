女星小S（徐熙娣）曾和姐姐大S（徐熙媛）組女團「S.O.S」出道，後來小S主持談話性節目《康熙來了》，大膽犀利的作風獲金鐘獎主持人獎肯定，而除了事業順利外，家庭生活也很美滿，與許雅鈞（Mike）結婚後育有三個寶貝女兒。近日她在節目上透露夫妻生活因女兒有摩擦，讓她直呼「氣死了」。

小S在節目《小姐不熙娣》表示，有一次夫妻帶著孩子到新加坡旅行，因為當時孩子還很小，小S想方便照顧孩子，而且帶小孩子去可能也不適合，建議許雅鈞在飯店點客房服務就好，不過許雅鈞堅持要去一家米其林的餐廳，還說「就全家一起行動，而且是朋友訂的，妳不要這樣掃興」，讓小S只好勉為其難答應。

許雅鈞堅持全家要一起行動。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

許雅鈞的反應讓小S直呼「氣死我」。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

當時小S二女兒似乎感染病毒，有發燒的症狀，只好帶到餐廳照顧她，結果到餐廳喂了女兒一些麵包後，女兒就傳來嘔吐的聲音，小S趕緊提示老公「BABY她可能要吐囉」，沒想到許雅鈞還在跟其他朋友聊買的車如何，等許雅鈞終於注意到小S的呼救，二女兒已經吐了一身，小S連忙摀住孩子的嘴巴，不料女兒接著狂噴排泄物，讓小S急忙抱起女兒去廁所，回頭一看許雅鈞酒杯都沒放下來，「他還在那邊說『OK』」，讓她氣到狂飆髒話，直呼「氣死我」。

（來源／YouTube小姐不熙娣）

小S表示當下實在太丟臉，當天還有客人認出她，本來表現得很優雅，結果因為幫女兒清潔身上也沾了臭味，回座也沒有胃口吃東西了。