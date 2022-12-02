近期國際重量級金融業者紛紛傳出縮減人力，以控制成本，瑞士信貸（Credit Suisse）和匯豐銀行（HSBC）均傳出全球裁員消息，瑞信將大砍全球近3,000名員工，而匯豐傳將砍掉全球至少200名資深營運主管。金管會官員2日表示，台灣匯豐銀行目前營運正常，並不受影響，至於瑞信證台北分公司則確實有裁員動作，金管會將密切關注對台灣據點的影響。

據外媒報導，匯豐正打算在全球範圍的2,000名資深營運經理當中裁減15％人力，試圖縮減管理團隊，以降低成本。據兩名消息人士告知路透，匯豐擬在全球範圍和數個業務部門削減至少200個工作職位，多數職位的頭銜為營運長（COO）。該行在過去數年一直縮減其龐大的全球業務，在數個地區瘦身，並在部分國家退出業務，以提高股東回報率。

金管會表示，目前匯豐台灣營運正常，並未受到全球裁員的影響。據銀行局統計至2022年9月底止，匯豐台灣今年前九月稅前盈餘達37.2億元，存款達4,637億元、放款達2,967億元、淨值達527億元、逾放比為0.03％。

事實上，匯豐（台灣）商業銀行今年5月才剛將總行正式搬遷進駐台北101大樓，象徵著進入全新的里程碑，也宣示深耕台灣的決心。匯豐銀行在台耕耘將近四十年，參與了台灣社會的進步與繁榮，看好台灣擁有來自各個產業的資產和技能，有了這些資源，台灣可以比許多其他國家更加迅速、更容易地成為亞洲地區永續經濟的領導者。

至於瑞信台北證券分公司確實有縮減人員編制。金管會證實，該公司最近配合瑞信集團策略轉型計畫已進行裁減人員，目前瑞信台北證券分公司總員工數為38人，經營業務包含證券經紀及期貨經紀業務，客戶均為法人，且以國內外機構投資人為主。金管會將持續關注瑞信集團策略轉型計畫的相關影響。

根據金管會證期局統計，截至2022年10月底止，瑞信台北證券分公司證券經紀市占率為1.445％，在專營證券商中排名第21名，外資券商中排名第6名；期貨經紀市占率則僅0.02％。目前公司現金及約當現金合計達新台幣50.87億元，占公司總資產40.23％，前10月瑞信台北證券分公司自結稅前淨利5.48億元，自有資本適足率3259％，流動比率175％。