「台灣閱讀節」10歲了！本周末一年一度的「台灣閱讀節」登場，信誼基金會12月3日及4日在中正紀念堂、台灣圖書館、國家圖書館三地設攤並推出故事活動。周六上午11點開幕活動，國家圖書館將邀請一位重量級神秘嘉賓在中正紀念堂「歡樂故事村」，帶領親子閱讀信誼出版的繪本《胖國王》，讓親子一起聽故事、玩閱讀。

信誼基金會表示，去年「台灣閱讀節」開幕式，國圖邀請教育部長潘文忠到現場為孩子分享信誼出版的《Guji-Guji》鱷魚鴨的故事。今年大會一樣有驚喜，重量級貴賓蒞臨帶領孩子認識《胖國王》與健康的故事。下午2點《胖國王》創作者張蓬潔也會親到中正紀念堂現場接棒，在國圖帳篷「幼幼聽書趣」和親子分享她的另外2本圖畫書《蛀牙王子》和《眼鏡公主》，和孩子們一起培養健康的好習慣。同時，周六信誼邀請故事奶奶、姊姊，分別在中正紀念堂「歡樂故事村」及台灣圖書館（中和4號公園草原區）活動場地信誼攤位，從早上10點到下午3點，整點時間帶領親子共讀《企鵝演奏會》、《1度C究竟有多熱？關於溫室效應帶來的氣候危機》等2本關懷氣候、生態、永續發展的好書。

12月4日信誼在國家圖書館藝文中心入口外側廣場舞台區，上、下午各安排2場《紅龜粿》作者王金選帶領親子一起唱紅龜粿、指甲花等台語囡仔歌。信誼基金會表示，參加任一場故事活動，小朋友都有機會獲得充滿童趣的神秘禮物。

活動資訊：

12／3(六)中正紀念堂

11：00 國圖帳篷「幼幼聽書趣」，重量級嘉賓分享《胖國王》圖畫書。

14：00 國圖帳篷「幼幼聽書趣」，張蓬潔「和蛀牙王子、眼鏡公主一起培養健康好習慣」。

歡樂故事村-信誼帳篷7場故事活動。自10：00~16：00，每個整點故事奶奶說故事(《企鵝演奏會》、《1度C究竟有多熱？》2本圖畫書)。

12／3(六)台灣圖書館(中和4號公園草原區)

信誼帳篷，5場故事姐姐說故事(《企鵝演奏會》、《1度C究竟有多熱？》2本圖畫書)。

第1場10：00、第2場11：00、第3場13：00、第4場14：00、第5場15：00

12／4(日)國家圖書館(藝文中心入口外側廣場)《紅龜粿》創作者王金選帶領兒歌活動

10：20-11：10 來唱台語囡仔歌 (紅龜粿)

11：30-12：20念囡仔歌，真趣味 (指甲花)

13：20-14：10來唱台語囡仔歌 (紅龜粿)

14：30-15：20念囡仔歌，真趣味 (指甲花)