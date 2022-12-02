新黨桃園市議員參選人游智彬（中）10月3日和新黨發言人陳麗玲（右）開記者會，指控桃園市長鄭文燦台大國發所碩士論文涉嫌抄襲。（賴佑維攝）

任期即將屆滿的桃園市長鄭文燦在台大國發所的碩士今（2）日被校方撤銷，鄭文燦今傍晚發聲明證實並表示，願意坦然面對審定結果。而檢舉人為這次參選桃園市議員的新黨游智彬，游智彬對此也回應，感謝台大的良心，學倫會沒向權力和權貴屈服。

任期即將屆滿的桃園市長鄭文燦在台大國發所的碩士今日被校方撤銷，而這次地方選舉掀起的論文大戰，因今年7月初，筆名為翁達瑞的陳時奮指控國民黨高雄市長候選人柯志恩開始。

陳時奮於今年7月1日在臉書指控柯志恩涉及論文自我抄襲、一稿兩投等「學術不倫」。

柯志恩立即於7月2日反擊，強調「學術倫理不容挑戰，人格尊嚴不容抹黑」，為了捍衛個人名譽以及民眾權益，與律師討論後，不排除依法提告，並求償1千萬元，金額將捐給公益團體。

而國民黨台北市議員王鴻薇隨即於7月4日晚間爆料，原民進黨提名的桃園市長參選人、前任新竹市長林智堅的碩士論文，涉嫌抄襲政府標案的研究報告。

王鴻薇於7月5日早上開記者會指控，竹科管理局於2007年底招標，由中華大學得標，2008年6月寫完結案報告「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」，林智堅7月才提出論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」。王鴻薇說，內容幾乎都雷同，包括題目、研究方法、文獻、錯字也幾乎相同，引用的調查連小數點都一樣。

就在王鴻薇召開記者會的同時，新黨偕同了台大國發所退休教授杜震華，也召開了記者會，將2017年1月林智堅台大國發所的《三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響-以2014新竹市長選舉為例》，和2016年7月同所碩士余正煌的論文《2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎》碩論，作了詳細的比對，不但題目和摘要都頗為類似，其內文中更有多處顯然是從余正煌的論文中直接「挪移」過來的。

台灣大學經過一個多月的調查，於8月9日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定內容多處嚴重抄襲，宣布撤銷其碩士學位。林智堅於8月12日宣布退選，承認有「寫作瑕疵」。

到了8月24日，中華大學也公布，林智堅就讀中華大學科技管理所時發表的論文也涉及抄襲，且情節重大，決議撤銷林的碩士學位，等於林智堅的碩士學歷遭到「雙殺」。

到了10月3日，新黨桃園市議員候選人游智彬和新黨發言人陳麗玲開記者會，指控桃園市長鄭文燦台大碩士抄襲。經比對論文有30.27％抄襲率、參考文獻虛假、格式前後不一等3大證據，並於10月4日向台大具名檢舉。

鄭文燦碩士論文為「中國基層選舉演變之分析－尋找民主發展的動力」，指導教授為陳明通，鄭文燦在2011年畢業。

游智彬當時表示，鄭文燦論文寫的是大陸民主，若用台灣論文比對系統查詢，根本查不到，以為神不知鬼不覺。但團隊拍下鄭文燦論文轉成文字檔案，並到大陸論文比對系統查詢。「不比不知道，一比嚇死人」，發現抄襲率30.27％，其中有1222處引用未加註。

桃園市長鄭文燦今（2）日傍晚發聲明證實並表示，他於出席學倫會時，對於瑕疵表示歉意，但確實沒有故意或是抄襲的意圖，也無關本人碩士論文的原創性結論。對於台大社科院學倫會撤銷他的台大國發所碩士論文，雖然有所遺憾，但願意坦然面對審定結果。

檢舉人游智彬對此也回應，感謝台大的良心，學倫會沒向權力和權貴屈服。